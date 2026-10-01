Pesquisa Futura: Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 39,7%, no 1º turno no Pará

A corrida presidencial entre os eleitores do Pará está acirrada, segundo a pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta quinta-feira, 1. Em um cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca 43% das intenções de voto, contra 39,7% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O empate técnico se dá dentro da margem de erro de 3,1 pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados no estado, Augusto Cury (Avante) pontua com 4,5% e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) alcança 3,5%. Renan Santos (Missão) registra 2,4%.

Outros candidatos, como Edmilson Costa (PCB), Samara Martins (UP), Wilson Grassi (DC), Hertz Dias (PSTU) e Romeu Zema (Novo), marcam no máximo 0,3% cada, agrupando as intenções minoritárias. Votos brancos e nulos somam 1,3%, enquanto 4,8% estão indecisos.

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Segundo turno, rejeição e avaliação do Executivo

Em uma simulação de confronto direto para o segundo turno no estado, o presidente lidera numericamente a corrida. Lula atinge 48,4% da preferência do eleitorado paraense contra 44,7% de Flávio Bolsonaro, mas mantendo a indefinição no limite da margem de erro.

Neste cenário polarizado, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 4,9% da amostra. Já os que não sabem ou preferiram não responder somam apenas 2,1%.

Os dois principais candidatos lideram os índices de rejeição. Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 45,5% dos entrevistados apontam Flávio Bolsonaro. Lula é rejeitado por 42,9% dos eleitores. Renan Santos aparece na sequência com 15,7%, seguido por Ronaldo Caiado, com 12,5%.

A pesquisa também mediu o humor do paraense com a atual gestão federal. A administração do presidente Lula é aprovada por 49,3% dos entrevistados no estado. Por outro lado, 46% declaram desaprovar a forma como o petista conduz o país, evidenciando uma forte divisão na avaliação institucional.

Raio-X do eleitorado paraense

O desempenho de Lula no primeiro turno é impulsionado pelo eleitorado mais velho e pelas mulheres. O presidente alcança 57,2% entre eleitores com 60 anos ou mais e 46,4% no público feminino. Sua base de apoio recua significativamente entre os mais jovens, marcando 28,4% na faixa de 25 a 34 anos.

Já Flávio Bolsonaro encontra seu melhor desempenho entre os homens, segmento no qual lidera com 46,5%, e no eleitorado de 25 a 34 anos, onde atinge 49,8%.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 1.000 eleitores entre 24 a 28 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09952/2026.