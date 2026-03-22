Vasco x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações

Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo, 22, às 16h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes separadas por três pontos na tabela e com ambição de se aproximar do pelotão de cima. O Cruzmaltino inicia a rodada em 10º lugar, com 8 pontos, enquanto o Tricolor gaúcho aparece em 7º, com 11. O duelo também marca o reencontro de Renato Gaúcho com o ex-time pelo qual foi campeão da Libertadores, em 2017.

Como chega o Vasco para o confronto

O Vasco chega para a rodada em 10º lugar, com 8 pontos, sustentado por uma arrancada recente sob Renato Gaúcho. O time segue invicto com o treinador: são três jogos, com duas vitórias e um empate.

Na rodada passada, o Cruzmaltino empatou com o Cruzeiro em um jogo movimentado e vem tendo um crescimento competitivo. O time tem produzido bem no ataque, com 11 gols em sete rodadas e chega para o duelo com bom volume ofensivo, sobretudo em casa.

Como chega o Grêmio para o confronto

O Grêmio entra em campo em 7º lugar, com 11 pontos, depois de vencer o Vitória na rodada passada. O time gaúcho tem 12 gols marcados em sete rodadas, número ligeiramente superior ao do Vasco neste início de Brasileirão.

Por outro lado, o time chega com problemas defensivos e desfalques importantes. O Grêmio sofreu 10 gols em sete rodadas, uma das piores marcas defensivas da Série A até aqui e perdeu o lateral Marlon, que fraturou a perna direita no último jogo. Além dele, Arthur, Gustavo Martins, Villasanti e João Pedro seguem fora.

Mesmo assim, o Grêmio mantém boa eficiência ofensiva e tenta aproveitar esse repertório para pontuar fora de casa. O atacante Carlos Vinícius aparece entre os principais nomes do time neste começo de campeonato, com cinco gols.

Reencontro de Renato Gaúcho com o Grêmio

O confronto em São Januário também marca o reencontro de Renato Gaúcho com o Grêmio, clube onde viveu uma das passagens mais marcantes da carreira como treinador. Pelo time gaúcho, Renato foi campeão da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017, da Recopa Sul-Americana de 2018, do Campeonato Gaúcho em 2018, 2019 e 2020, além da Recopa Gaúcha de 2019.

Além dos títulos, o técnico se consolidou como um dos nomes mais importantes à história recente do clube, tanto pela identificação com a torcida quanto pelo ciclo vitorioso no comando da equipe. Agora à frente do Vasco, ele volta a enfrentar o ex-clube tentando embalar o time carioca neste início de Brasileirão.

Onde assistir Vasco x Grêmio ao vivo pelo Brasileirão

O jogo entre Vasco e Grêmio terá transmissão ao vivo pela Globo (exceto em São Paulo) e pelo Premiere.

Prováveis escalações

Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê (Johan Rojas) e Thiago Mendes; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Spinelli.

Grêmio (Técnico: Luis Castro)

Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Nardoni, Noriega e Monsalve; Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius.