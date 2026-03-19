Grêmio x Vitória: horário, onde assistir e prováveis escalações

Grêmio e Vitória duelam nesta quinta-feira, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Brasileirão; equipes chegam separadas por apenas um ponto

Vitória: equipe de Jair Ventura recebe Grêmio pela 7ª rodada do Brasileirão

Vitória: equipe de Jair Ventura recebe Grêmio pela 7ª rodada do Brasileirão

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Publicado em 19 de março de 2026 às 00h44.

Grêmio e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira, 19, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes próximas na tabela neste início de competição. Veja onde assistir e as prováveis escalações.

Como chega o Grêmio para o confronto

O Grêmio entra em campo após empate por 1 a 1 contra a Chapecoense na última segunda-feira, 16, e está com oito pontos, ocupando a 7ª posição. Em meio à sequência de jogos, o técnico Luís Castro pode promover mudanças na equipe para o confronto desta quinta-feira. A tendência é de um time com Weverton no gol, além de nomes como Balbuena, Caio Paulista, Monsalve e Carlos Vinícius entre os prováveis titulares.

Como chega o Vitória para o confronto

O Vitória chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG na rodada anterior, resultado que deu fôlego à equipe neste começo de campeonato. Fora de casa, o time baiano tenta somar pontos para seguir se afastando da parte mais baixa da tabela, já que atualmente tem sete pontos e ocupa a 11ª posição. Para o duelo em Porto Alegre, Jair Ventura deve manter a base da equipe, com Lucas Arcanjo no gol e Renato Kayzer como referência no ataque.

Onde assistir a Grêmio x Vitória ao vivo pelo Brasileirão

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere. O duelo será disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Prováveis escalações de Grêmio x Vitória

Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Marinho e Renato Kayzer.

Mais de Esporte

Flamengo x Remo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Chapecoense x Corinthians: horário, onde assistir e prováveis escalações

Celta de Vigo x Lyon: horário, onde assistir e prováveis escalações

Sem goleiros 'adultos', Bayern pode usar menor de idade na Champions League

Mais na Exame

Mundo

Desemprego na Argentina sobe para 7,5% e informalidade avança no 4º trimestre de 2025

Ciência

Césio 137: o que é o composto químico que virou série da Netflix

Brasil

Sérgio Moro vai se filiar ao PL no dia 24 de março, diz jornal

Um conteúdo Esfera Brasil

Proteção infantil passa do discurso à prática: entenda o que muda com o ECA Digital