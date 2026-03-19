Grêmio x Vitória: horário, onde assistir e prováveis escalações

Vitória: equipe de Jair Ventura recebe Grêmio pela 7ª rodada do Brasileirão
Freelancer
Publicado em 19 de março de 2026 às 00h44.
Grêmio e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira, 19, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes próximas na tabela neste início de competição. Veja onde assistir e as prováveis escalações.
O Grêmio entra em campo após empate por 1 a 1 contra a Chapecoense na última segunda-feira, 16, e está com oito pontos, ocupando a 7ª posição. Em meio à sequência de jogos, o técnico Luís Castro pode promover mudanças na equipe para o confronto desta quinta-feira. A tendência é de um time com Weverton no gol, além de nomes como Balbuena, Caio Paulista, Monsalve e Carlos Vinícius entre os prováveis titulares.
O Vitória chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG na rodada anterior, resultado que deu fôlego à equipe neste começo de campeonato. Fora de casa, o time baiano tenta somar pontos para seguir se afastando da parte mais baixa da tabela, já que atualmente tem sete pontos e ocupa a 11ª posição. Para o duelo em Porto Alegre, Jair Ventura deve manter a base da equipe, com Lucas Arcanjo no gol e Renato Kayzer como referência no ataque.
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere. O duelo será disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Marinho e Renato Kayzer.