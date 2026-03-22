Vasco vence Grêmio: veja gols, melhores momentos e como fica a tabela do Brasileirão

O Vasco derrotou o Grêmio por 2 a 1 neste domingo, 22, em São Januário, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Mendes e David marcaram para o time carioca, enquanto Carlos Vinicius descontou para os gaúchos.

Com o resultado, Vasco e Grêmio somam 11 pontos na tabela. O time carioca aparece na nona posição, atrás do próprio Grêmio, que leva vantagem no saldo de gols.

Como foi Vasco x Grêmio

O Vasco abriu o placar contra o Grêmio aos seis minutos. Após jogada pela direita, a bola desviou em Thiago Mendes antes de entrar. O lance foi inicialmente anulado por impedimento, mas validado após revisão do VAR.

Aos 33 minutos, David ampliou para o Cruzmaltino após cruzamento rasteiro da esquerda. O Grêmio reagiu aos 37, com Carlos Vinicius, que aproveitou sobra na área e finalizou no canto de Léo Jardim.

A vitória mantém o bom momento do Vasco sob comando de Renato Gaúcho. Desde a chegada do treinador, a equipe soma três vitórias e um empate em quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Com a pausa para a Data Fifa, o Vasco volta a campo no dia 1º de abril, contra o Coritiba, no Couto Pereira. O Grêmio enfrenta o Palmeiras no dia 2 de abril, na Arena Barueri.