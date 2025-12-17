Esporte

Qual é o horário do jogo do Corinthians hoje?

Corinthians e Vasco são os finalistas da Copa do Brasil 2025

Yuri Alberto, do Corinthians: clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis no último domingo (Alexandre Schneider/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08h06.

Última atualização em 17 de dezembro de 2025 às 08h41.

Corinthians e Vasco disputam o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, em São Paulo, nesta quarta-feira, 17.

Os times foram confirmados finalistas no último domingo, 14. O clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis, mesma situação entre o carioca alvinegro e o Fluminense.

O jogo começa a partir das 21h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo de Globo, sportv, Premiere e Prime Video.

Já o jogo de volta, que garante o título a um dos clubes, vai acontecer no Maracanã, Rio de Janeiro, no próximo domingo, 21.

Qual é o valor do prêmio da final da Copa do Brasil 2025?

A CBF manteve em 2025 um modelo de premiação escalonada, com valores diferentes de acordo com a divisão dos clubes no Campeonato Brasileiro. Desde a primeira fase, as equipes acumulam cotas que, somadas, resultam em uma cifra histórica para o campeão.

Na fase inicial, clubes da Série A receberam R$ 1.543.500, enquanto os da Série B ficaram com R$ 1.378.125. Já as equipes das Séries C, D e demais participantes ganharam R$ 830 mil. A cada avanço de fase, os valores aumentam de forma significativa.

Com todas as cotas somadas, o grande vencedor da Copa do Brasil 2025 pode encerrar o torneio com mais de R$ 101 milhões em premiação.

