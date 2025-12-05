Vai à Copa 2026? saiba as regras de visto para EUA, Canadá e México

A preparação de torcedores para a Copa do Mundo de 2026 exige atenção às regras de entrada na América do Norte. Estados Unidos, Canadá e México adotam exigências distintas de visto, que variam conforme o destino, o tipo de viagem e até o trajeto escolhido. Por isso, quem planeja acompanhar jogos do torneio precisa revisar as normas migratórias com antecedência para evitar contratempos.

O cuidado se tornou ainda mais relevante com as mudanças recentes no México, que afetam tanto entradas quanto conexões aéreas. Dessa forma, o planejamento prévio torna-se essencial para reduzir riscos no aeroporto ou cancelamentos inesperados durante o deslocamento.

Como ficam os vistos para torcedores

O México restabeleceu a exigência de visto físico em 2022, medida que continua valendo até fevereiro de 2026, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. O documento é obrigatório para turistas, viajantes de negócios e estudantes de curta duração, o que inclui torcedores brasileiros que pretendem assistir a jogos no país-sede.

O visto deve ser solicitado nos consulados em Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro. A regra, porém, possui exceções. Brasileiros estão dispensados do visto mexicano quando têm autorização válida e vigente de:

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Japão

Países do Espaço Schengen

Também não precisam do visto aqueles com residência permanente em qualquer um desses locais.

O México passou ainda a exigir a autorização de entrada para conexões desde outubro de 2023. Isso significa que o viajante pode ser barrado mesmo sem sair da área de embarque. Assim, quem escolhe rotas com escala no país deve solicitar o visto ou replanejar a viagem.

O governo mexicano anunciou o retorno da Autorização Eletrônica de Viagem (SAE) a partir de 5 de fevereiro de 2026. Entretanto, até essa data, permanece obrigatória a emissão do visto físico ou o enquadramento nas isenções previstas. Como a imigração mexicana avalia cada caso individualmente, é importante portar documentos impressos, comprovantes financeiros e confirmação de hospedagem.

Estados Unidos

Enquanto isso, as regras para os Estados Unidos permanecem as mesmas. O país continua exigindo o visto de turismo B1/B2 para brasileiros. O documento é necessário tanto para entrada quanto para conexões, já que o país não oferece isenções para viajantes que apenas passam pelo aeroporto. O pedido deve ser feito em consulados ou centros de atendimento autorizados.

O Canadá mantém a exigência de autorização para turistas brasileiros, mas conta com um processo mais flexível em alguns casos. A Autorização Eletrônica de Viagem (eTA) pode ser utilizada por brasileiros que:

possuem visto americano válido;

já tiveram visto canadense nos últimos dez anos.

O eTA vale apenas para entradas aéreas e não substitui o visto tradicional em outros tipos de viagem. Por isso, cada torcedor deve verificar suas condições antes de embarcar.

A concessão do visto — físico ou eletrônico — não garante entrada em nenhum dos três países. A decisão final cabe ao agente de imigração no momento da chegada. Assim, é recomendável viajar com bilhete de retorno, comprovantes de hospedagem, carta-convite (se aplicável) e documentos financeiros impressos.