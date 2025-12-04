Trump restringe vistos de executivos de empresa mexicana

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira a restrição de vistos para diretores de uma empresa de transporte mexicana investigada por supostamente facilitar a imigração ilegal. O Departamento de Estado não revelou o número de pessoas afetadas nem as identidades envolvidas.

Segundo comunicado da pasta, as investigações indicam que os executivos organizaram o transporte de estrangeiros, inclusive menores, do Caribe e de outras regiões até pontos de trânsito na América Central. Muitos desses migrantes, afirma o governo americano, foram posteriormente encontrados tentando entrar ilegalmente nos EUA.

As restrições de visto impedem que as pessoas designadas possam ingressar no território americano. O Departamento de Estado afirmou que a medida se aplica a executivos e funcionários de uma empresa sediada no México que, de forma consciente, ofereciam serviços de viagem destinados principalmente a estrangeiros que pretendiam chegar aos EUA por rotas irregulares.

Medida busca reforçar política migratória

A nota não identifica a transportadora alvo da ação. O governo americano destacou que não tolerará tentativas de minar a segurança nacional ou a legislação migratória, e que seguirá adotando medidas contra grupos ou empresas que facilitem travessias ilegais.

De acordo com o Departamento de Estado, a ação faz parte de uma estratégia para combater redes de transporte e logística que apoiam deslocamentos irregulares pela América Central e pela fronteira dos EUA.

A pasta reiterou que continuará monitorando empresas suspeitas e impondo restrições quando identificar violações.

*Com informações da EFE