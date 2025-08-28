Brasil e México negociam retomada de visto eletrônico para turistas brasileiros

CIDADE DO MÉXICO* - Autoridades brasileiras negociam com o governo do México a retomar a emissão de visto eletrônico para que turistas brasileiros.

Durante a comitiva liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin a terras mexicanas, o assunto esteve presente em diversos discursos de ministros brasileiros -- inclusive, Alckmin.

"Vamos trabalhar para ter rapidamente o visto eletrônico para facilitar esse intercâmbio Brasil-México. Estamos otimistas e vamos nos empenhar", disse Alckmin, em conversa com jornalistas.

"Um dos pedidos aqui foi que o visto eletrônico [para brasileiros] venha o mais rápido possível porque 100 mil brasileiros deixaram de vir nesses dois últimos anos diante da dificuldade [de vir] aqui para o México", disse a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Em 2022, o México reverteu uma regra que permitia a brasileiros fazer um visto eletrônico pela internet para visitar o país.

Assim, passou a vigorar a regra atual, na qual o interessado em visitar o país precisa ir aos consulados, em São Paulo e Rio de Janeiro, ou à Embaixada mexicana, em Brasília, e solicitar o visto presencialmente.

Na época, o México apontou que buscava de "soluções mutuamente aceitáveis para assegurar uma migração segura, organizada e regularizada, assim como para combater os grupos do crime organizado internacional que lucram com o tráfico de migrantes e de pessoas"

Em contrapartida, mexicanos não precisam de visto para visitar o Brasil.

No começo de agosto deste ano, o governo do México informou que uma nova modalidade de visto eletrônico passará a funcionar. A publicação no diário oficial do país, porém, não detalhou quais países serão incluídos.

Em outubro do ano passado, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma visita à presidente Claudia Sheinbaum, o tema foi discutido por membros que participaram da comitiva.

Há expectativa de que esse entendimento possa mudar após a visita deste ano de Alckmin e sua comitiva. Alckmin se encontra com Sheinbaum nesta quinta-feira, 28, na tarde do horário do México.

'Reciprocidade' mexicana

Segundo Tebet, nas visitas técnicas da comitiva, muitos empresários comentaram como a necessidade visto dificulta e torna mais burocrática a visita ao México.

"No Brasil, somente no Rio, Brasília e São Paulo podem tirar o visto. Até no setor cultural tem muita reclamação sobre isso, que não conseguem chegar aqui", afirmou.

Durante as reuniões bilaterais, pontuou a ministra, houve um pedido de Alckmin para que isso fosse resolvido o mais rápido possível.

"Embora se não tenha assinado nada, sentimos uma reciprocidade, um entendimento por parte do governo mexicano de que isso é importante", disse Tebet. "O timing disso eu não poderia dizer porque não foi discutido na mesa de negociação."

A ministra acredita que, em breve, será possível levar boas notícias para o Brasil.

"O México está perdendo turistas. Como eu disse, em menos de dois anos, 100 mil brasileiros a menos foram gastar nas praias, nas cidades, nos museus, nas pousadas, nos restaurantes, nos bares, nos hotéis", afirmou.

A tentativa brasileira faz parte de um esforço maior de estreitar o relacionamento com o país latino-americano. Na quarta-feira, a ApexBrasil realizou um fórum na Cidade do México com a participação de dezenas de empresários de grandes empresas. Participantes saíram empolgados com as possibilidades de negócios entre os países.

À tarde, Brasil e México assinaram parcerias para aprofundar a cooperação nos setores da agropecuária, de biocombustíveis, fortalecimento comercial e atração de investimentos.

Em evento de assinatura dos memorandos, o vice-presidente destacou o impacto que a parceria terá em diversos setores, como o econômico e social.

No caso dos biocombustíveis, o governo avalia ser a base para futuras ações de cooperação, "com o objetivo de impulsionar um crescimento do setor no México, aproveitando a reconhecida experiência que o Brasil possui na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar", diz trecho de nota.

A visita ao México será sucedida por uma missão comercial para o Canadá, também na busca de aproximar a relação comercial com o país.

* O jornalista viajou a convite da ApexBrasil