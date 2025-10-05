Marketing

Soho Sports & Brands prevê R$ 55 milhões com licenciamento oficial da Copa do Mundo Fifa 2026

Agência brasileira assume a distribuição de produtos licenciados do torneio no país, lança catálogo com 85 itens e aposta em varejo, ativações e endomarketing para ampliar o alcance das marcas

Produtos licenciados da Copa do Mundo Fifa 2026: Soho Sports & Brands assume a operação no Brasil e aposta em varejo e ativações de marca para ampliar o alcance do torneio (Divulgação)

Produtos licenciados da Copa do Mundo Fifa 2026: Soho Sports & Brands assume a operação no Brasil e aposta em varejo e ativações de marca para ampliar o alcance do torneio (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 20h44.

Última atualização em 5 de outubro de 2025 às 20h51.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A Copa do Mundo Fifa 2026 começa a movimentar o mercado brasileiro antes mesmo do apito inicial. A Soho Sports & Brands, agência de marketing esportivo, foi nomeada distribuidora oficial dos produtos licenciados do torneio no país e prevê transacionar R$ 55 milhões em volume de negócios até o final de 2026.

A operação terá catálogo inicial de mais de 85 itens, mirando desde grandes redes varejistas até programas de endomarketing corporativo. O objetivo, segundo a empresa, é simplificar o acesso das marcas ao ecossistema da Fifa, historicamente marcado por processos longos e burocráticos.

“Nosso papel é destravar acesso com governança de marca e agilidade, para que empresas coloquem experiências relevantes no mercado com segurança”, diz Fernando Paz, fundador e CEO da Soho.

Ele explica que o diferencial está em um playbook exclusivo de aprovação, capaz de reduzir em até 85% o tempo médio de lançamento em comparação ao fluxo tradicional da Fifa.

Além da distribuição no varejo, a estratégia contempla ativações de patrocinadores e iniciativas corporativas. “Queremos furar a bolha e falar a linguagem de negócios”, afirma Patrick Kadlec, diretor de novos negócios da agência. O pipeline já inclui redes de varejo e patrocinadores que buscam escala e previsibilidade de entrega. Nossa meta é fechar 30 contratos até o primeiro trimestre de 2026, somando parcerias de peso no varejo e em ativações corporativas.”

Fernando Paz, CEO da Soho Sports, e Patrick Kadlec, diretor de novos negócios: meta de 30 contratos até 2026 e foco em ampliar o acesso de marcas ao ecossistema da Fifa (Divulgação)

Fundada por Paz, a Soho Sports & Brands atua em patrocínios, ativações, licenciamento e consultoria estratégica. Em seu primeiro ano, fechou contratos com Maradona, Conmebol e Fifa, além de parcerias com Méliuz, Sympla, Dream Factory, V3A, Beyond Films e Investimage.

Com o novo contrato, a companhia reforça sua ambição de ser ponte entre marcas e o maior evento esportivo do planeta. Como resume Paz: “A Copa é muito mais que futebol. É uma plataforma de negócios. Nosso desafio é garantir que as marcas brasileiras tenham acesso a esse palco com velocidade e relevância.”

Um mercado em expansão

A experiência brasileira de 2014 dimensiona o potencial do setor: à época, 1.800 produtos foram licenciados por mais de 70 empresas. Globalmente, o mercado de produtos esportivos licenciados movimentou US$ 36,3 bilhões em 2024 e deve alcançar US$ 49 bilhões até 2030, segundo a Grand View Research.

A própria Fifa projeta que a receita com licenciamento atinja US$ 669 milhões no ciclo da Copa de 2026 (2023-2026), crescimento de US$ 66 milhões em relação ao período anterior.

No Brasil, pesquisas de consumo esportivo indicam que cerca de 30% da população costuma adquirir produtos oficiais em anos de Copa.

Para atender a esse público, a Soho projeta que 60% das vendas virão do varejo físico, enquanto 40% serão concentrados em e-commerce e marketplaces, refletindo a digitalização do consumo.

Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketingCopa do MundoFifaFutebol

Mais de Marketing

O futuro já chegou ao varejo — e movimenta US$ 70 bilhões em soluções inteligentes

'Vale Tudo': morte de Odete Roitman atrai corrida de marcas e lota intervalos

Uniformidade mata, multiplicidade vende. O futuro é das marcas que se movem

Geração Z revela o que a aproxima das marcas — e o que faz perder a confiança

Mais na Exame

Ciência

Iniciativa de brasileiro para curar câncer infantil começa testes clínicos e vira referência global

Esporte

Quanto ganha um árbitro de futebol no Brasil? Críticas reacendem debate pela profissionalização

Negócios

Quais são as 10 maiores empresas do Espírito Santo? Veja ranking

Guia de Investimentos

Efeito Cantillon: o que é, como funciona e relação com a inflação