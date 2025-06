Como ser voluntário na Copa do Mundo de 2026? Veja os requisitos

Falta um ano para o início da Copa do Mundo Fifa de 2026, um dos eventos esportivos mais importantes do mundo. De 11 de junho a 19 de julho de 2026, será realizada a 23ª edição do torneio, agora com 48 equipes participantes. Pela primeira vez, a competição acontecerá em três países: Canadá, Estados Unidos e México. Respectivamente, esta será a primeira, a segunda e a terceira vez que essas nações sediarão a Copa do Mundo. Por ser um grande evento, são necessários muito apoio e uma excelente logística para garantir que tudo corra bem, da abertura e das primeiras partidas até a grande final.

Por isso, a cada torneio, a Fifa abre uma chamada para que torcedores interessados se inscrevam no programa de voluntariado da Copa do Mundo. Os selecionados poderão viver uma experiência única ao lado de pessoas de diferentes países do mundo e ajudar em diversas áreas do torneio.

Como posso ser voluntário na Copa do Mundo de 2026?

Os voluntários da Fifa são responsáveis por cumprimentar e orientar os fãs e participantes do evento, carregar bandeiras, preparar as credenciais, compartilhar imagens dos bastidores de cada partida e auxiliar com outras questões logísticas. Os interessados devem registrar seu interesse no site oficial e participar da Comunidade de Voluntários da Fifa. Lá, eles devem preencher um formulário e indicar onde gostariam de colaborar, já que são 16 cidades-sede. O prazo para a conclusão desta etapa é agosto.

Após o fim desse prazo, os candidatos devem se registrar e concluir a avaliação online. Nesse ponto, eles precisarão compartilhar suas paixões, habilidades e disponibilidade.

Após concluir a triagem acima, você será convidado para uma entrevista ou atividade em grupo na qual terá que demonstrar seus pontos fortes, entusiasmo e motivação. Este espaço também é uma ótima oportunidade para conhecer outros candidatos e a equipe de coordenação de voluntários.

Entre janeiro e fevereiro de 2026, os candidatos selecionados receberão uma proposta de função. Se isso for aceito, um processo de verificação de dados será realizado. Posteriormente, de abril a junho, ocorrerá o período de treinamento para a função que será atribuída durante a Copa do Mundo. Simultaneamente, entre maio e junho do mesmo ano, os voluntários retirarão seus uniformes e credenciais.

O evento esportivo mais esperado começará entre junho e julho de 2026, oferecendo aos voluntários a oportunidade de mostrar suas habilidades e vivenciar uma experiência única.

Quais são os requisitos para ser voluntário na Copa do Mundo de 2026?

A Fifa compartilhou os requisitos para voluntariado na Copa do Mundo de 2026. A lista completa está abaixo: