Fifa anuncia mascotes oficiais da Copa do Mundo de 2026; veja imagens

A Fifa revelou oficialmente os nomes dos mascotes que representarão os três países-sede da Copa do Mundo de 2026: Canadá, México e Estados Unidos. Embora ainda em formato de silhueta, os personagens receberam os nomes de Maple, Zayu e Clutch.

O campeonato está programado para acontecer entre os dias 11 de junho a 19 de julho de 2026. Esta edição deve contar pela primeira vez com 48 participantes, divididos em 12 grupos, garantindo mais vagas para diversas confederações.

Até o momento, 18 seleções já garantiram suas vagas para o torneio. Entre eles, os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) classificaram-se automaticamente. Além deles, estão confirmados: Brasil, Argentina, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Japão, Irã, Coreia do Sul, Austrália, Jordânia, Nova Zelândia, Uzbequistão, Marrocos e Tunísia.

Maple: o goleiro do Canadá

Maple, o mascote do Canadá, será um goleiro usando a camisa número 1. O nome faz referência à folha de bordo, um dos símbolos mais icônicos do país, e é uma homenagem à sua identidade cultural.

Zayu: o atacante do México

O mascote do México se chama Zayu, um atacante com a camisa número 9. O nome é derivado da língua náuatle, falada pelos astecas, e significa "jovem". A silhueta do personagem sugere traços felinos, o que reforça a ideia de agilidade e força.

Clutch: o meio-campista dos Estados Unidos

Clutch será o mascote dos Estados Unidos, representando um meio-campista criativo com a camisa número 10. O nome, em inglês, é associado a jogadores decisivos e eficientes sob pressão, uma característica importante no esporte. O azul predominante na silhueta reforça a identidade americana.

(Reprodução/FIFA)

Mascotes: tradição e identidade na Copa do Mundo

Esta será a 16ª edição da Copa do Mundo a contar com mascotes oficiais, uma tradição iniciada em 1966.

Será, ainda, a segunda vez na história do torneio em que haverá três mascotes, sendo a primeira ocasião em 2002, durante o Mundial da Coreia do Sul e Japão.

Os mascotes desempenham um papel importante como símbolos culturais e de identidade para os países anfitriões, ajudando a promover o evento e engajar fãs ao redor do mundo.

Veja vídeo do anúncio: