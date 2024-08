Treinador australiano questiona vitória de chinês nas Olimpíadas: 'Humanamente impossível'

A vitória impressionante do nadador chinês Pan Zhanle nos 100 metros livre nas Olimpíadas de Paris gerou tanto celebrações em seu país quanto suspeitas por parte de seus rivais. Pan, de 19 anos, estabeleceu um novo recorde mundial ao completar a prova em 46,40 segundos, mais de 1 segundo à frente de seus concorrentes, incluindo o australiano Kyle Chalmers, que ficou com a prata ao marcar 47,48 segundos. As informações são do South China Morning Post.

A conquista de Pan, no entanto, não passou despercebida pelo comentarista e treinador australiano Brett Hawke, que usou suas redes sociais para expressar descrença no resultado. Hawke, que não faz parte da equipe olímpica oficial da Austrália, afirmou que o desempenho de Pan era "impossível" e que a vitória do chinês "não parecia real". Suas declarações acirraram ainda mais a desconfiança sobre o desempenho de Pan, especialmente em meio a recentes controvérsias envolvendo a equipe de natação da China.

Nos últimos anos, a equipe chinesa tem sido alvo de suspeitas e investigações após a revelação de que 23 nadadores testaram positivo para a substância proibida trimetazidina (TMZ) antes dos Jogos de Tóquio. Apesar dos resultados dos testes, a equipe foi autorizada a competir, o que gerou críticas por parte de delegações como a dos Estados Unidos, Austrália e alguns países europeus, que acusaram a Agência Mundial Antidoping (Wada) de omissão.

Pan Zhanle, em resposta às críticas, afirmou que se sente injustiçado pelas insinuações e revelou que foi testado diversas vezes sem apresentar qualquer resultado positivo. Segundo o nadador, entre maio e julho deste ano, ele passou por 21 testes antidoping, todos negativos, e foi testado novamente durante as Olimpíadas de Paris.

Quem é Pan Zhanle?

Pan Zhanle, nascido em 2004, é considerado um dos maiores talentos da natação chinesa e mundial. Sua ascensão meteórica no esporte chamou a atenção do mundo, especialmente depois de quebrar o recorde mundial dos 100 metros livre em fevereiro deste ano. Natural de Xangai, Pan começou a nadar aos 6 anos de idade e rapidamente se destacou em competições juvenis na China.

Em 2023, Pan estabeleceu seu nome no cenário internacional ao vencer várias competições, culminando com sua performance recorde nos Jogos Olímpicos de Paris. Antes de sua conquista olímpica, Pan já era visto como um forte candidato ao ouro, mas seu tempo impressionante superou até mesmo as expectativas mais otimistas.

Fora das piscinas, Pan mantém uma postura reservada, raramente aparecendo em eventos públicos fora do ambiente esportivo. Ele é visto como um herói nacional na China, especialmente após sua vitória em Paris, que trouxe a primeira medalha de ouro para a delegação chinesa na natação nesta edição dos Jogos. Sua trajetória é marcada pela disciplina e pelo comprometimento com o esporte, sendo constantemente elogiado por sua ética de trabalho e dedicação.

Apesar das críticas de alguns rivais, Pan Zhanle continua a ser testado regularmente, e até agora todos os testes têm confirmado sua lisura. Ele permanece focado em seu próximo objetivo: continuar a dominar as competições internacionais e solidificar seu legado como um dos maiores nadadores da história.

A resposta de Pan às críticas e a sua defesa fervorosa de sua honra só aumentaram sua popularidade entre os fãs chineses, que rapidamente se mobilizaram nas redes sociais para defendê-lo contra as acusações de "ocidentais arrogantes". Para muitos, a vitória de Pan simboliza mais do que apenas um triunfo esportivo – é também uma vitória sobre preconceitos e uma afirmação do crescente poder esportivo da China no cenário global.

Com a primeira medalha de ouro da natação garantida, Pan Zhanle está determinado a continuar sua trajetória de sucesso, enfrentando qualquer desafio que se apresente, tanto dentro quanto fora das piscinas.