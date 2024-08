Olimpíadas 2024: figurante de 'Game of Thrones' ganha ouro na natação

O irlandês Daniel Wiffen conquistou um resultado histórico para a natação irlandesa na terça-feira, 30. Ele foi o primeiro nadador da história de seu país a conquistar uma medalha de ouro no masculino nas Olimpíadas - conseguiu o feito nos 800m livre.

Participação em Game of Thrones

Mas uma história curiosa de Wiffen é que ele já participou de um dos seriados mais aclamados de todos os tempos. Ele atuou como figurante em 'Game of Thrones' no episódio "As Chuvas de Castamere", gravado em 2011 e e exibido em 2013 como o nono episódio da terceira temporada da série.

A irmã de Wiffen também atuou no mesmo episódio. Elizabeth interpretou Neyela Frey, uma das netas de Walder Frey, personagem de destaque na série no seriado. Uma foto que circula no X mostra o irmão gêmeo de Daniel, Nathan, também no set de filmagem do seriado.

Treze anos após aparecer como figurante em 'Game of Thrones', o agora nadador conquistou o ouro inédito para a natação masculina da Irlanda em Paris.

Esta também foi a primeira medalha dourada do país nos Jogos Olímpicos de Paris, que havia conquistado somente um bronze — também na natação, com Mona McSharry, nos 100m peito.

