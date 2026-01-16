Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir e horário pela Copinha 2026

Copinha 2026: campeonato chega as oitavas de final com 16 classificados (Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Flickr)
Redatora
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19h21.
Botafogo e Itaquaquecetuba entram em campo neste sábado, 17, às 16h30, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, pelas oitavas de final da Copinha 2026. O confronto terá transmissão ao vivo em TV aberta e no streaming.
A partida vale classificação para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Botafogo chega com cinco vitórias consecutivas e campanha invicta na competição sub-20. O time liderou o grupo na fase inicial e avançou no mata-mata sem precisar de desempate.
O Itaquaquecetuba, por sua vez, também está invicto no torneio. Após resultados equilibrados na primeira fase, a equipe garantiu a vaga na terceira fase nos pênaltis contra o Fortaleza após empate por 1 a 1.
A Copinha é disputada em jogo único no mata-mata. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição da vaga acontece nas penalidades.
A final está marcada para 25 de janeiro, no Pacaembu, em São Paulo.
O duelo pelas oitavas de final terá transmissão ao vivo na Record News e na CazéTV, com exibição em TV aberta e pela internet.
A transmissão online estará disponível no canal digital da CazéTV, no YouTube, que vem exibindo partidas da Copinha 2026 durante o mata-mata.
O jogo entre Botafogo e Itaquaquecetuba começa às 16h30 deste sábado, 17 de janeiro, em Taubaté (SP).