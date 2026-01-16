Esporte

Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir e horário pela Copinha 2026

Duelo das oitavas ocorre neste sábado, 17, em jogo único que vale vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Copinha 2026: campeonato chega as oitavas de final com 16 classificados (Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Flickr)

Copinha 2026: campeonato chega as oitavas de final com 16 classificados (Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Flickr)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19h21.

Botafogo e Itaquaquecetuba entram em campo neste sábado, 17, às 16h30, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, pelas oitavas de final da Copinha 2026. O confronto terá transmissão ao vivo em TV aberta e no streaming.

A partida vale classificação para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Botafogo chega com cinco vitórias consecutivas e campanha invicta na competição sub-20. O time liderou o grupo na fase inicial e avançou no mata-mata sem precisar de desempate.

O Itaquaquecetuba, por sua vez, também está invicto no torneio. Após resultados equilibrados na primeira fase, a equipe garantiu a vaga na terceira fase nos pênaltis contra o Fortaleza após empate por 1 a 1.

A Copinha é disputada em jogo único no mata-mata. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição da vaga acontece nas penalidades.

A final está marcada para 25 de janeiro, no Pacaembu, em São Paulo.

Onde assistir Botafogo x Itaquaquecetuba hoje pela Copinha 2026?

O duelo pelas oitavas de final terá transmissão ao vivo na Record News e na CazéTV, com exibição em TV aberta e pela internet.

Como assistir Botafogo x Itaquaquecetuba online?

A transmissão online estará disponível no canal digital da CazéTV, no YouTube, que vem exibindo partidas da Copinha 2026 durante o mata-mata.

Que horas é Botafogo x Itaquaquecetuba na Copinha?

O jogo entre Botafogo e Itaquaquecetuba começa às 16h30 deste sábado, 17 de janeiro, em Taubaté (SP).

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosBotafogo

Mais de Esporte

Ibrachina x Internacional: onde assistir e horário pela Copinha 2026

Ituano x Palmeiras: onde assistir e horário pela Copinha

Veja como será a votação do impeachment do presidente do SP

Quer ver a Copa? Gasto com viagem pode chegar a R$ 80 mil

Mais na Exame

Esporte

Veja como será a votação do impeachment do presidente do SP

Casual

Na Semana de Milão, Zegna aposta em terno de 1930 para ditar o novo luxo

Economia

INSS cobra R$ 148,4 milhões de bancos pelo custo da oferta de empréstimos consignados

Mercados

Ibovespa fecha em baixa com temor de Selic alta, mas sobe 0,9% na semana