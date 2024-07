Singapura é a cidade mais segura para turistas; veja o ranking

Singapura foi eleita a cidade mais segura do mundo para turistas, segundo uma pesquisa recente da Forbes Advisor. O estudo avaliou diversos fatores, como criminalidade, qualidade da saúde e riscos de desastres naturais, atribuindo pontuações de segurança de zero a 100, sendo que as cidades mais seguras receberam as menores pontuações. As informações são da CNBC.

Com uma pontuação de zero, Singapura destacou-se por ter o menor risco de desastres naturais entre as 60 cidades avaliadas. Além disso, a cidade apresentou o segundo menor risco em termos de saúde e infraestrutura, reafirmando sua posição de destaque no ranking.

A pesquisa também incluiu a análise de riscos de segurança digital, definida como a capacidade de usar a internet sem temer ataques online ou violações de privacidade. Nesse aspecto, Singapura foi considerada a segunda cidade mais segura.

Cidades mais seguras

Singapura: Eleita a cidade mais segura do mundo pela Forbes Advisor, Singapura destacou-se por seu baixo risco de desastres naturais e excelente infraestrutura de saúde. A cidade do Sudeste Asiático obteve a pontuação perfeita de 0 pontos, demonstrando sua capacidade de garantir a segurança dos turistas em diversos aspectos, incluindo a segurança digital, onde também se destacou. Tóquio, Japão: Tóquio foi classificada como a segunda cidade mais segura, com destaque para o menor risco de segurança em saúde. A qualidade dos serviços de saúde na capital japonesa é reconhecida mundialmente, e a cidade também apresentou um dos menores riscos de segurança em infraestrutura, garantindo um ambiente seguro e estável para os visitantes. Toronto, Canadá: Toronto ocupou o terceiro lugar no ranking das cidades mais seguras. A metrópole canadense é conhecida por sua baixa taxa de criminalidade e pela alta qualidade de vida oferecida aos seus residentes e turistas. Toronto também se destaca pela excelente infraestrutura urbana, que contribui para a segurança e bem-estar dos visitantes. Sydney, Austrália: Sydney foi classificada como a quarta cidade mais segura do mundo, graças à sua infraestrutura robusta e à qualidade dos serviços de saúde. A cidade australiana é um destino turístico popular, conhecida por suas praias icônicas e pelo ambiente acolhedor e seguro para os turistas. Zurique, Suíça: Zurique, a maior cidade da Suíça, ficou em quinto lugar no ranking. Conhecida por seu sistema de saúde de alta qualidade e pela segurança de suas ruas, Zurique oferece um ambiente seguro tanto para os residentes quanto para os turistas. A cidade também se destaca por sua excelente infraestrutura e pela baixa taxa de criminalidade. Copenhague, Dinamarca: Copenhague foi eleita a sexta cidade mais segura, destacando-se pela segurança pessoal e pela qualidade de vida. A capital dinamarquesa é conhecida por seu ambiente acolhedor e suas políticas de segurança eficientes, que garantem um alto nível de proteção para os visitantes. Seul, Coreia do Sul: Seul, a capital da Coreia do Sul, ficou em sétimo lugar no ranking. A cidade combina uma moderna infraestrutura com um sistema de saúde avançado, proporcionando um ambiente seguro para os turistas. Seul também se destaca pela segurança digital, permitindo que os visitantes usem a internet livremente. Osaka, Japão: Osaka, a segunda cidade japonesa no top 10, foi classificada como a oitava cidade mais segura. Conhecida por sua hospitalidade e segurança, Osaka oferece um ambiente seguro e vibrante para os turistas, com uma infraestrutura de alta qualidade e um sistema de saúde eficiente. Melbourne, Austrália: Melbourne ficou em nono lugar, sendo a segunda cidade australiana a entrar no top 10. A cidade é famosa por sua diversidade cultural e por oferecer um ambiente seguro para seus residentes e visitantes. Melbourne se destaca pela qualidade dos serviços de saúde e pela segurança de suas ruas. Amsterdã, Holanda: Amsterdã completou o top 10 das cidades mais seguras do mundo. A capital holandesa é conhecida por sua infraestrutura eficiente, baixas taxas de criminalidade e um sistema de saúde robusto. Amsterdã oferece um ambiente seguro e acolhedor para os turistas, com diversas atrações culturais e históricas.

Cidades mais perigosas

A cidade de Caracas, na Venezuela, foi a única a receber a pontuação máxima de 100 pontos, sendo classificada como a cidade mais perigosa do estudo. Segundo o relatório, Caracas apresenta o maior risco de segurança em saúde, refletindo o baixo nível de serviços de saúde e infraestrutura. Karachi, no Paquistão, foi classificada como a segunda cidade mais perigosa no estudo. A Forbes Advisor apontou Karachi como tendo o maior risco de segurança pessoal, além do quarto maior risco de segurança em infraestrutura.

Yangon, em Mianmar, foi considerada a terceira cidade mais insegura para os viajantes, seguida por Lagos, na Nigéria, Manila, nas Filipinas, e Daca, em Bangladesh.