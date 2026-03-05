Esporte

Tottenham x Crystal Palace: onde assistir, horário e prováveis escalações

Em má fase, Tottenham recebe o Crystal Palace por reação na Premier League; visitantes tentam ampliar distância da parte de baixo da tabela

Totteham: time busca retomar as vitórias após sequencia negativa ( Visionhaus /Getty Images)

Totteham: time busca retomar as vitórias após sequencia negativa ( Visionhaus /Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 5 de março de 2026 às 10h55.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Tottenham enfrenta o Crystal Palace nesta quinta feira, 5, às 17h (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, no encerramento da 29ª rodada da Premier League.

Como chega o Tottenham para o confronto?

O Tottenham entra em campo pressionado por uma sequencia delicada na Premier League. Os Spurs aparecem na 16ª posição, com 29 pontos, e chegam ao confronto após quatro derrotas consecutivas, cenário que aproximou o time da zona de rebaixamento, hoje a um ponto do West Ham, 18º colocado.

Como chega o Crystal Palace para o confronto?

Por outro lado, o Crystal Palace chega um pouco mais confortável, mas ainda inserido no mesmo bloco de risco da tabela. O time ocupa a 14ª colocação, com 35 pontos, e também trata a partida como decisiva para ganhar margem em relação aos concorrentes de baixo.

O Palace tenta aproveitar o momento do rival para pontuar fora de casa e consolidar a distância para a parte mais perigosa da classificação, em um duelo que costuma ser equilibrado quando acontece em Londres.

Onde assistir Tottenham x Crystal Palace ao vivo?

A partida terá transmissão pela ESPN e Disney+.

Que horas é o jogo Tottenham x Crystal Palace hoje?

A partida acontece nesta quinta feira, 5, às 17h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Tottenham (Técnico: Igor Tudor)
Vicario; Pedro Porro, Dragusin, Van de Ven e Gray; Bissouma, João Palhinha, Gallagher e Xavi Simons; Kolo Muani e Solanke.

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Muñoz, Richards, Riad, Canvot e Mitchell; Wharton e Kamada; Ismaila Sarr, Guessand e Larsen.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Copa do Brasil: jogos da 2ª fase dessa quinta; onde assistir

Craque do Flamengo aparece em ranking entre os mais decisivos do mundo

Snoop Dogg, Ryan Reynolds, Ed Sheeran: celebridades estão comprando times 'pequenos'

Flamengo anuncia Leonardo Jardim como novo técnico

Mais na Exame

EXAME Agro

Guerra no Irã pressiona fertilizantes, mas Brasil ainda tem margem para esperar

Carreira

O CEO da Apple se faz esta pergunta ao tomar decisões difíceis — e a filosofia aprova

Brasil

Eleições 2026: janela partidária começa nesta quinta-feira (5)

Mercados

Ibovespa volta a cair; Petrobras recua, mesmo com alta do petróleo