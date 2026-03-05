Tottenham x Crystal Palace: onde assistir, horário e prováveis escalações

Totteham: time busca retomar as vitórias após sequencia negativa ( Visionhaus /Getty Images)
Freelancer
Publicado em 5 de março de 2026 às 10h55.
O Tottenham enfrenta o Crystal Palace nesta quinta feira, 5, às 17h (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, no encerramento da 29ª rodada da Premier League.
O Tottenham entra em campo pressionado por uma sequencia delicada na Premier League. Os Spurs aparecem na 16ª posição, com 29 pontos, e chegam ao confronto após quatro derrotas consecutivas, cenário que aproximou o time da zona de rebaixamento, hoje a um ponto do West Ham, 18º colocado.
Por outro lado, o Crystal Palace chega um pouco mais confortável, mas ainda inserido no mesmo bloco de risco da tabela. O time ocupa a 14ª colocação, com 35 pontos, e também trata a partida como decisiva para ganhar margem em relação aos concorrentes de baixo.
O Palace tenta aproveitar o momento do rival para pontuar fora de casa e consolidar a distância para a parte mais perigosa da classificação, em um duelo que costuma ser equilibrado quando acontece em Londres.
A partida terá transmissão pela ESPN e Disney+.
A partida acontece nesta quinta feira, 5, às 17h (horário de Brasília).
Tottenham (Técnico: Igor Tudor)
Vicario; Pedro Porro, Dragusin, Van de Ven e Gray; Bissouma, João Palhinha, Gallagher e Xavi Simons; Kolo Muani e Solanke.
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Muñoz, Richards, Riad, Canvot e Mitchell; Wharton e Kamada; Ismaila Sarr, Guessand e Larsen.