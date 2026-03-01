Manchester United x Crystal Palace: onde assistir e horário pela Premier League

O Manchester United e Crystal Palace se enfrentam neste domingo, 1º de março, às 11h, no estádio Old Trafford, em Manchester. A partida é válida pela 28ª rodada da Premier League e terá transmissão na ESPN e Disney+.

O Manchester United atravessa um momento positivo na Premier League. A equipe acumula dez jogos sem derrota desde a chegada de Michael Carrick e, com 48 pontos, voltou ao G-4, encurtando a distância para a zona de classificação à próxima Champions League e pressionando o Aston Villa, terceiro colocado com 51 pontos.

Para a sequência de partidas, o treinador enfrenta problemas no elenco: Matthijs de Ligt e Patrick Dorgu seguem no departamento médico, enquanto Lisandro Martínez, Mbeumo e Mount são dúvidas e podem ser poupados. Já o Crystal Palace tenta surpreender fora de casa para somar pontos importantes na reta final do campeonato.

As equipes já têm escalações prováveis para o confronto deste domingo.

Prováveis escalações

Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Dalot, Maguire, Yoro e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Matheus Cunha e Sesko.

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)

Henderson; Canvot, Richards e Riad; Muñoz, Wharton, Hughes e Mitchell; Ismaïla Sarr, Strand Larsen e Yéremy Pino.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United x Crystal Palace hoje pela Premier League?

O jogo deste domingo, 11h, entre o Manchester United e Crystal Palace terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Manchester United x Crystal Palace hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.