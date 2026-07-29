A conta da IA: SK Hynix fatura em um trimestre 80% de todo o ano passado

O que as empresas de inteligência artificial (IA) gastaram em memória no segundo trimestre deu à SK Hynix uma receita de 79,3 trilhões de wons, cerca de US$ 54,8 bilhões — o equivalente a 80% de tudo o que a fabricante sul-coreana faturou em 2025 inteiro.

O lucro operacional somou 60,5 trilhões de wons (US$ 41,8 bilhões), alta de 557% em um ano, com margem de 76,3%, a maior da história da companhia, segundo o balanço preliminar divulgado nesta quarta-feira, 29.

No primeiro semestre, o faturamento passou de 100 trilhões de wons pela primeira vez.

A conta foi paga por três linhas de produto ligadas a data centers — a memória de alta largura de banda (HBM), a DRAM para servidores de IA e os discos de estado sólido corporativos, cuja receita dobrou em relação ao trimestre anterior.

Na apresentação a investidores, a empresa atribuiu a demanda à ampliação de investimentos em infraestrutura pelas grandes companhias de tecnologia.

O gasto também moveu o preço. O valor médio de venda da DRAM subiu cerca de 30% no trimestre e o da NAND avançou algo em torno de 50%.

Quem não é data center ficou de fora da fila: a companhia registrou queda temporária nas vendas para computadores pessoais e smartphones, por não conseguir garantir volume de memória para esses segmentos.

O resultado, ainda assim, ficou abaixo do consenso de analistas, e a ação caiu 11% em Seul — os contratos plurianuais fechados com cerca de dez clientes garantem volume, mas limitam a captura da alta de preços no mercado à vista.

Para 2026, o investimento previsto está na casa alta dos 40 trilhões de wons. Em julho, a fabricante já havia projetado que a escassez de memória deve persistir por boa parte da próxima década.