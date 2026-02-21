Manchester City x Newcastle: horário e onde assistir ao jogo da Premier League

Manchester City x Newcastle: veja que horas assistir à partida deste sábado (Mark Thompson /Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 14h20.
O Manchester City recebe o Newcastle neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela 27ª rodada da Premier League 2025/26.
O City vem de duas vitórias consecutivas na competição: 2 a 1 sobre o Liverpool, fora de casa, e 3 a 0 contra o Fulham.
Vice-líder do Campeonato Inglês, o time comandado por Pep Guardiola está a seis pontos do líder Arsenal e busca vitória para seguir na disputa pelo título.
Já o Newcastle é o 10º colocado, com 36 pontos, e briga por vaga na zona de classificação para competições europeias. A equipe venceu o Tottenham na última rodada, após sequência de três derrotas no torneio.
O confronto começa às 17h (horário de Brasília), neste sábado, 21.
A partida será transmitida pelo Disney+.
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Newcastle: Papa; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Joelinton, Tonali; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon. Técnico: Thomas Frank.