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Fase de grupos copa 2026

Rodri celebra título da Espanha: 'É o mais difícil de conquistar'

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, volante destacou a coragem da Espanha e a dificuldade de vencer a Argentina na final

Rodri exibe o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 após o título da Espanha sobre a Argentina. (Florencia Tan Jun/Getty Images)

Rodri exibe o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 após o título da Espanha sobre a Argentina. (Florencia Tan Jun/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 20h59.

Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, celebrou a conquista da Espanha após a vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, na prorrogação, e classificou o Mundial como "o título mais difícil" de conquistar.

Em entrevista à TVE, o volante do Manchester City afirmou que a seleção espanhola venceu uma equipe "valente" e destacou a postura ofensiva da Fúria ao longo do torneio.

"Agora estamos nas nuvens. É impressionante. Agradeço a Deus por tudo o que me deu e por este título. Somos bicampeões do mundo. É o título mais difícil de ganhar, e conquistamos isso contra uma seleção como a Argentina", afirmou.

O meio-campista atribuiu o sucesso da equipe ao estilo de jogo adotado pelo técnico Luis de la Fuente.

"Esse é o segredo desta seleção. A mensagem sempre foi entrar em campo para buscar o jogo desde o início, com coragem. Fizemos isso e somos campeões", disse.

Volta por cima após lesão

Rodri também relembrou o período em que ficou afastado dos gramados por lesão e afirmou que a conquista representa uma superação pessoal.

"Só eu sei tudo o que passei. Quem sempre acreditou em mim esteve ao meu lado. Recebi muito apoio e carinho, e me sinto muito querido. Espero que as novas gerações vejam que é possível superar os momentos difíceis", declarou.

*Com EFE

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