Últimas pesquisas para presidente: veja quem está na frente a dois dias do 1º turno

RESUMO ＋ A dois dias do primeiro turno das eleições de 2026, as pesquisas eleitorais mostram uma disputa concentrada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Dos nove levantamentos divulgados desde segunda-feira, 28, e considerados neste levantamento, Lula aparece numericamente à frente em sete e Flávio, em dois. Os estudos têm metodologias, amostras e períodos de coleta diferentes e não devem ser comparados diretamente como uma única série histórica.

A dois dias do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 4 de outubro, as pesquisas para presidente mostram cenários diferentes para a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Dos nove levantamentos divulgados desde segunda-feira, 28, considerados neste compilado, Lula aparece numericamente à frente em sete, enquanto Flávio lidera em dois.

As diferenças entre os dois, porém, variam conforme o instituto. BTG/Nexus e Quaest registraram cinco pontos de vantagem numérica para Lula na segunda-feira. A AtlasIntel apontou diferença de 3,1 pontos. Já Gerp e a rodada mais recente da Vox Brasil colocaram Flávio numericamente à frente, mas em empate técnico com Lula dentro das respectivas margens de erro.

Os levantamentos têm metodologias, amostras, margens de erro e períodos de coleta diferentes. Por isso, os resultados não formam uma série histórica única e não devem ser comparado. A evolução de cada candidato deve ser observada nas rodadas anteriores do mesmo instituto e em cenários equivalentes.

A pesquisa mais recente da lista, divulgada nesta sexta-feira, 2, pela Vox Brasil, mostra Flávio com 41,2% e Lula com 40,4%, diferença de 0,8 ponto percentual e empate técnico pela margem de erro de 2,15 pontos. Na rodada anterior da Vox, divulgada na terça-feira, Lula tinha 41,1% e Flávio, 37,8%.

Pesquisa Vox Brasil

Na pesquisa mais recente, divulgada nesta sexta-feira, 2, o senador Flávio Bolsonaro registra 41,2% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Lula aparece com 40,4%. Os dois estão tecnicamente empatados.

Em relação à rodada da própria Vox Brasil, divulgada na terça-feira, 29, a liderança numérica se inverteu. Flávio passou de 37,8% para 41,2%, enquanto Lula passou de 41,1% para 40,4%.

A pesquisa ouviu 2.100 eleitores entre 29 de setembro e 1º de outubro, por meio de abordagem presencial domiciliar. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00148/2026.

Pesquisa Datafolha

Divulgada na quinta-feira, 1º, a pesquisa Datafolha mostra Lula com 42% das intenções de voto no primeiro turno e Flávio Bolsonaro com 38%.

Na rodada anterior do mesmo instituto, Lula tinha 40% e Flávio, 36%. Os dois, portanto, passaram dois pontos percentuais para cima entre as duas pesquisas, variações dentro da margem de erro.

Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Lula registra 45%, contra 40% de Flávio. Para vencer a eleição no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos.

O Datafolha ouviu 2.506 pessoas de 16 anos ou mais entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08039/2026.

Pesquisa Real Time Big Data

A Real Time Big Data, também com levantamento divulgado na quinta-feira, mostra Lula com 43% e Flávio Bolsonaro com 39%. Com margem de erro de dois pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem.

A pesquisa entrevistou 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro por meio de ligações telefônicas realizadas por entrevistadores. O nível de confiança é de 95%. Contratado pela própria Real Time Big Data, o levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-09503/2026.

Pesquisa Meio/Ideia

Na quarta-feira, 30, a pesquisa Meio/Ideia apontou Lula com 39,4% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 38,4%. A diferença de um ponto percentual coloca os dois em empate técnico.

Na rodada anterior do mesmo instituto, Lula tinha 38,4% e Flávio, 37,3%.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores entre 25 e 28 de setembro por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro informada é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Meio e registrada no TSE sob o protocolo BR-08706/2026.

Pesquisa AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada na terça-feira, 29, mostra Lula com 45,3% das intenções de voto, contra 42,2% de Flávio Bolsonaro. A diferença é de 3,1 pontos percentuais.

Como a margem de erro informada pela AtlasIntel é de um ponto percentual, Lula aparece à frente para além da margem de erro nesse levantamento.

Foram entrevistados 5.005 eleitores entre 23 e 28 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório, método chamado Atlas RDR. O levantamento tem nível de confiança de 95%, foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04391/2026.

Pesquisa Gerp

Também na terça-feira, o Gerp apresentou Flávio Bolsonaro numericamente à frente, com 42% das intenções de voto, contra 40% de Lula. A diferença de dois pontos percentuais mantém os dois tecnicamente empatados.

Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, Flávio passou de 40% para 42%, enquanto Lula foi de 37% para 40%.

A pesquisa ouviu 2.400 eleitores entre 24 e 28 de setembro por meio de entrevistas telefônicas pelo sistema GerpCati. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi feito com recursos próprios e registrado no TSE sob o protocolo BR-03929/2026.

Primeira pesquisa Vox Brasil da semana

Na primeira rodada da Vox Brasil divulgada nesta semana, na terça-feira, 29, Lula aparecia numericamente à frente, com 41,1%, contra 37,8% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 3,3 pontos estava dentro da margem de erro de 2,15 pontos percentuais, o que configurava empate técnico.

Foram entrevistados 2.100 eleitores entre 26 e 28 de setembro, por abordagem presencial domiciliar. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo próprio Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas e registrada no TSE sob o protocolo BR-00895/2026.

Pesquisa Quaest

Na segunda-feira, 28, a Quaest mostrou Lula com 39% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 34%. A distância entre os dois passou de três para cinco pontos percentuais em relação à rodada anterior do instituto.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 37% e Flávio, 33%. Na rodada mais recente, os percentuais passaram para 39% e 34%, respectivamente. Com isso, os dois deixaram o cenário de empate técnico registrado anteriormente.

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-06520/2026.

Pesquisa BTG/Nexus

Também na segunda-feira, a pesquisa BTG/Nexus apontou Lula com 42% das intenções de voto, contra 37% de Flávio Bolsonaro. A vantagem numérica do presidente foi de cinco pontos percentuais.

Na rodada anterior da Nexus, Lula tinha 40% e Flávio, 37%. A distância, portanto, passou de três para cinco pontos. Com margem de erro de dois pontos percentuais, o levantamento mais recente não registrou empate técnico entre os dois.

A Nexus entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 27 de setembro. As entrevistas foram realizadas por telefone, pelo método Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI), ou entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Contratada pelo Banco BTG Pactual, a pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo BR-07557/2026.

Como está o segundo turno entre Lula e Flávio?

As simulações de segundo turno também mostram diferenças entre os institutos. Na pesquisa Vox Brasil mais recente, Flávio registra 48,2%, contra 45,2% de Lula, resultado classificado pelo levantamento como empate técnico no limite da margem de erro. Na Real Time Big Data, Flávio tem 46% e Lula, 45%, também em empate técnico.

Na AtlasIntel, Flávio aparece com 47,7% e Lula com 47,6%, diferença de 0,1 ponto e empate técnico. Na Meio/Ideia, Lula tem 48,5% e Flávio, 48%, novamente dentro da margem de erro.

O Datafolha mostra Lula com 48% e Flávio com 45%, também em empate técnico. Na BTG/Nexus, Lula registra 46% e Flávio, 44%, diferença dentro da margem de erro.

O Gerp apresenta um cenário diferente: Flávio registra 50% e Lula, 43%, diferença de sete pontos percentuais e fora da margem de erro informada pelo instituto.

Assim como no primeiro turno, as simulações de segundo turno não devem ser comparadas entre institutos como uma série única, porque cada levantamento utiliza amostra, metodologia e período de coleta próprios.