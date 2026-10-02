Ibovespa trava no último pregão pré-eleição e dólar vai a R$ 5,22

O Ibovespa ainda busca uma direção na primeira hora de negociações desta sexta-feira, 2 de outubro, último pregão antes do 1º turno das eleições presidenciais de 2026. As ações de bancos, que sustentaram o índice nos últimos dias, com altas expressivas, devolvem ganhos e hoje são pressão negativa. Petrobras ainda consegue operar em alta, mesmo com o recuo do petróleo no mercado internacional, que opera abaixo dos US$ 100.

Às 11h (horário de Brasília), o Ibovespa operava com uma ligeira queda de 0,07%, aos 187.067 pontos. Hapvida (HAPV3) era a maior alta do índice (+4%), emplacando um segundo dia consecutivo de ganhos, com a informação, não confirmada pela empresa, de que estaria montando uma operação de sale-leaseback de imóveis hospitalares para reforçar caixa.

A maior baixa do dia até então é Magazine Luiza (MGLU3), que foi destaque de alta em setembro, subindo mais de 50% no período. No final da manhã, o papel caía 1,8%. Em seguida, vinha Fleury, com recuo de 1,5%. A companhia anunciou a aquisição de mais um laboratório nos arredores de São Paulo.

O dólar comercial volta a subir nos negócios de hoje e era negociado a R$ 5,22.

Na agenda de indicadores econômicos, o principal destaque é relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll. A economia americana criou 29 mil vagas em setembro, abaixo das 133 mil de agosto, enquanto a taxa de desemprego subiu de 4,1% para 4,2%.

A leitura reforçou a percepção de perda de força do mercado de trabalho e elevou as apostas de manutenção dos juros pelo Federal Reserve (Fed), banco central americano. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos recuaram após a divulgação. As bolsas americanas ganharam fôlego com o dado.

O S&P 500 avançava 1%, enquanto o índice Nasdaq subia 1,6% e o Dow Jones tinha alta de 0,6%.

Para Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, a combinação entre payroll mais fraco e menor pressão sobre os juros americanos ajuda a explicar a reação positiva dos mercados. "Essa combinação sinaliza uma redução da pressão do mercado de trabalho sobre a inflação", disse.

O analista também destaca o efeito da queda do petróleo. "A queda do petróleo abaixo de US$ 100 reforça esse alívio. A possível liberação de estoques reduz parte da preocupação com a escassez de oferta e pode amenizar custos de combustíveis e transporte", acrescentou.