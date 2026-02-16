Internacional x São Paulo: onde assistir e horário pelo Brasileirão Feminino

Repórter
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14h56.
O Internacional e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira, 16, às 20h30 (de Brasília), no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (RS), pela rodada de abertura da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV.
As Gurias Coloradas recebem o Tricolor Paulista na estreia da temporada, em duelo com expectativa de bom público e entrada gratuita para a torcida visitante. Internacional e São Paulo começam com zero ponto em uma edição reformulada da competição, que agora conta com 18 clubes em turno único. Os oito melhores avançam ao mata-mata, que vai até outubro. Os finalistas garantem vaga na Libertadores de 2027, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados.
Em 2025, o Internacional terminou na 9ª posição, com sete vitórias, quatro empates e nove derrotas, ficando fora dos playoffs, mas com desempenho consistente como mandante. O São Paulo encerrou a última edição na 5ª colocação, com um dos ataques mais eficientes do torneio, apesar das dificuldades defensivas longe de casa.
O jogo desta segunda-feira, às 20h30, entre Internacional e São Paulo terá transmissão ao vivo no SporTV.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.
Internacional: Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Eskerdinha; Lelê (Jordana), Pati Llanos (Mayara Vaz), Julia Bianchi e Darlene; Caty (Valéria Cantuário) e Sole Jaimes.
Técnico: Maurício Salgado.
São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Tayla (Rafa Soares), Carol Gil e Bia Menezes; Cris, Aline, Camilinha; Serrana, Isa e Gi Crivelari.
Técnico: Thiago Viana.