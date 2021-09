Tiago Leifert pede demissão da Globo; veja qual era o salário

A TV Globo anunciou nesta quinta-feira, 9, que o apresentador Tiago Leifert vai deixar a emissora após após a décima temporada do 'The Voice Brasil'.

Leifert começou na emissora em 2004 como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Jornalista esportivo, ele chegou ao SportTV, em 2006, como repórter e logo virou editor-chefe e apresentador do Globo Esporte, programa diário, e foi o responsável pela mudança no formato do jornal. Ele também cobriu uma Olimpíada e 3 Copas do Mundo.

Em 2012, começou sua trajetória no entretenimento ao apresentar o The Voice Brasil. Em 2015, assumiu um novo projeto na emissora, desta vez, o matinal É de Casa e deixou de vez o comando do Globo Esporte.

Leifert também esteve no comando da ‘Central da Copa’, em 2010, 2014 e 2018, e participou do crescimento da franquia ‘Voice’, apresentando a primeira temporada da versão ‘Kids’. Em 2016, começou a apresentar o Zero 1, programa focado em games e no universo geek. E, em 2017, assumiu o Big Brother Brasil.

Em junho de 2021, com a saída de Faustão, ele assumiu as tardes de domingo da TV Globo até a estreia de Luciano Huck. Leifert comandou o "Super dança dos famosos", que foi vencido por Paola Oliveira e Leandro Azevedo.

Com 15 anos de emissora, ele vai deixar de receber um alto salário na Globo. De acordo com o programa ‘A Tarde é Sua’, o apresentador ganhava por mês em torno de 450 mil reais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Leifert (@tiagoleifert)

Segundo a nota divulgada pela emissora, o apresentador amadureceu a vontade, que já havia manifestado no ano passado, de parar e preferiu não renovar seu contrato com a empresa, mas deixa as portas abertas para futuras parcerias: “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora!", disse.

Com 41 anos, Tiago Leifert apresentará a décima temporada do The Voice Brasil na TV Globo até o dia 23 de dezembro. Os novos apresentadores de 2022 do Big Brother Brasil e do The Voice Brasil ainda serão definidos.

Quais são as grandes tendências do mercado de trabalho? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.