Santos x Grêmio: onde assistir e horário pelo Brasileirão Feminino

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14h49.
O Santos e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, 16, às 19h, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida terá transmissão ao vivo na N Sports.
O Santos inicia a temporada já na estreia da elite nacional. Em 2025, as Sereias da Vila conquistaram o título da Série A2 e garantiram o retorno à primeira divisão com uma campanha consistente, chegando embaladas para o novo desafio.
O Grêmio também faz seu primeiro jogo em 2026 neste confronto. Na edição passada do Brasileirão Feminino, o time gaúcho terminou na 11ª colocação e ficou fora da fase de mata-mata, buscando agora começar a competição com resultado positivo fora de casa.
Você pode assistir à partida online pela N Sports.
Santos: Taty Amaro; Letícia Santos, Ana Alice, Isa Cardoso e Katrine; Rafa Andrade (Nath Pitbull), Vivian e Analuyza; Carol Baiana (Mariana Larroquette), Eudimilla e Laryh.
Técnico: Caio Couto.
Grêmio: Raíssa; Dani Barão, Mayerli Rodríguez, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Bia Santos, Daniela Montoya, Camila Pini e Leidiane; Giovaninha e Brenda Woch (Maria Dias).
Técnico: Cyro Leães.