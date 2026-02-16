Esporte

Santos x Grêmio: onde assistir e horário pelo Brasileirão Feminino

Partida entre Santos (F) x Grêmio (F) é válida pelo Brasileirão Feminino

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14h49.

O Santos e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, 16, às 19h, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida terá transmissão ao vivo na N Sports.

O Santos inicia a temporada já na estreia da elite nacional. Em 2025, as Sereias da Vila conquistaram o título da Série A2 e garantiram o retorno à primeira divisão com uma campanha consistente, chegando embaladas para o novo desafio.

O Grêmio também faz seu primeiro jogo em 2026 neste confronto. Na edição passada do Brasileirão Feminino, o time gaúcho terminou na 11ª colocação e ficou fora da fase de mata-mata, buscando agora começar a competição com resultado positivo fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos (F) x Grêmio (F) hoje pelo Brasileirão Feminino?

O jogo desta segunda-feira, às 19h, entre Santos e Grêmio terá transmissão ao vivo na N Sports.

Como assistir online o jogo do Santos (F) x Grêmio (F) hoje?

Você pode assistir à partida online pela N Sports.

Prováveis escalações

Santos: Taty Amaro; Letícia Santos, Ana Alice, Isa Cardoso e Katrine; Rafa Andrade (Nath Pitbull), Vivian e Analuyza; Carol Baiana (Mariana Larroquette), Eudimilla e Laryh.
Técnico: Caio Couto.

Grêmio: Raíssa; Dani Barão, Mayerli Rodríguez, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Bia Santos, Daniela Montoya, Camila Pini e Leidiane; Giovaninha e Brenda Woch (Maria Dias).
Técnico: Cyro Leães.

