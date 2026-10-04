Posso votar se estiver na fila às 17h? Entenda a regra do TSE

RESUMO ＋ Quem estiver na fila da sua seção eleitoral às 17h, no horário de Brasília, neste domingo, 4, poderá votar mesmo depois desse horário. Os mesários devem distribuir senhas aos eleitores que aguardam, e a votação continua até o atendimento de todos.

Quem estiver na fila da sua seção eleitoral às 17h tem o direito de votar garantido no primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo, 4, mesmo que só chegue à urna depois desse horário.

A regra está na resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que trata dos direitos e deveres do eleitor. O encerramento às 17h, pelo horário de Brasília, só ocorre quando não há pessoas aguardando na fila da seção.

Confira os horários locais de votação em cada estado.

Como funciona a distribuição de senhas

Se ainda houver fila no horário de encerramento, os mesários devem identificar os eleitores e entregar senhas, a partir da última pessoa que aguarda.

O atendimento prossegue em ordem decrescente das senhas distribuídas, até que o último eleitor vote. Esse procedimento também está previsto no Código Eleitoral.

O critério é estar na fila da seção no horário limite, e não conseguir concluir o voto antes das 17h.

Cola de papel ajuda a agilizar o voto

Na véspera da eleição, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, recomendou levar uma cola de papel com os nomes e números dos candidatos.

São seis votos neste ano: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente. Segundo o ministro, a cola pode reduzir o tempo de votação e evitar erros.

Celulares e outros aparelhos que possam comprometer o sigilo do voto são proibidos na cabine.