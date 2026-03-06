Esporte

Terceira fase da Copa do Brasil 2026: veja os classificados e as datas dos confrontos

Com o fim da segunda fase, a Copa do Brasil avança com 48 times e mata-mata em jogo único, com pênaltis em caso de empate

Copa do Brasil: torneio chega à terceira fase (CBF/Divulgação)

Copa do Brasil: torneio chega à terceira fase (CBF/Divulgação)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 6 de março de 2026 às 14h36.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A terceira fase da Copa do Brasil já tem seus 48 participantes e os confrontos definidos a partir do chaveamento do sorteio anterior. A etapa marca a passagem para um mata-mata mais “seco”: jogo único, mando definido previamente e, se houver empate, decisão nos pênaltis. A CBF ainda deve divulgar a tabela detalhada com datas e horários.

Quem está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil

A segunda fase fechou a lista de classificados e 44 equipes garantiram vaga. Elas se juntam a quatro times que entram diretamente nesta etapa: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice da Copa do Nordeste de 2025).

Confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Confira os duelos:

  • Barra SC x América MG
  • Volta Redonda x América RN
  • Sport x Anápolis
  • Athletic Club x Ypiranga RS
  • Manauara x Fortaleza
  • Castanhal x Nova Iguaçu
  • Santa Catarina x Jacuipense
  • Mixto MT x Novorizontino
  • Maranhão x Ceará
  • Joinville x São Bernardo
  • Vila Nova x Operário MS
  • Confiança x Tombense
  • Ponte Preta x Guarany de Bagé
  • Porto Velho x Atlético GO
  • Maringá x Uberlândia
  • Goiás x Fluminense PI
  • Madureira x Águia de Marabá
  • Tuna Luso x Juventude
  • Manaus x Londrina
  • Operário PR x Capital DF
  • Amazonas x Figueirense
  • Sousa x CRB
  • Portuguesa x Avaí
  • Paysandu x Portuguesa RJ

Regulamento: como funciona a terceira fase

Os confrontos são em partida única, com mando definido previamente em sorteio. Se o placar terminar empatado, a vaga é decidida nos pênaltis.

O que vem depois: quarta fase já tem data

A quarta fase será disputada pelos 24 classificados da terceira fase. O chaveamento e os mandos seguem o desenho já definido no sorteio anterior, e a etapa está prevista para 18 e 19 de março, também em jogos únicos.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do BrasilAgenda de jogos

Mais de Esporte

Brasil x Panamá: CBF anuncia último amistoso em solo brasileiro antes da Copa

Bayern de Munique x Mönchengladbach: onde assistir, horário e prováveis escalações

PSG x Mônaco: onde assistir, horário e prováveis escalações

Celta x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

Mais na Exame

Negócios

As 5 perguntas que tiram o sono de qualquer CEO que pensa em crescimento financeiro

Tecnologia

Pesquisa diz que clientes da América Latina estão cada vez mais impacientes com pagamentos online

Esporte

Brasil x Panamá: CBF anuncia último amistoso em solo brasileiro antes da Copa

Um conteúdo Bússola

Parceria expande em 17 mi o alcance do canal de denúncias de violência contra a mulher