Terceira fase da Copa do Brasil 2026: veja os classificados e as datas dos confrontos

A terceira fase da Copa do Brasil já tem seus 48 participantes e os confrontos definidos a partir do chaveamento do sorteio anterior. A etapa marca a passagem para um mata-mata mais “seco”: jogo único, mando definido previamente e, se houver empate, decisão nos pênaltis. A CBF ainda deve divulgar a tabela detalhada com datas e horários.

Quem está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil

A segunda fase fechou a lista de classificados e 44 equipes garantiram vaga. Elas se juntam a quatro times que entram diretamente nesta etapa: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice da Copa do Nordeste de 2025).

Confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Confira os duelos:

Barra SC x América MG

Volta Redonda x América RN

Sport x Anápolis

Athletic Club x Ypiranga RS

Manauara x Fortaleza

Castanhal x Nova Iguaçu

Santa Catarina x Jacuipense

Mixto MT x Novorizontino

Maranhão x Ceará

Joinville x São Bernardo

Vila Nova x Operário MS

Confiança x Tombense

Ponte Preta x Guarany de Bagé

Porto Velho x Atlético GO

Maringá x Uberlândia

Goiás x Fluminense PI

Madureira x Águia de Marabá

Tuna Luso x Juventude

Manaus x Londrina

Operário PR x Capital DF

Amazonas x Figueirense

Sousa x CRB

Portuguesa x Avaí

Paysandu x Portuguesa RJ

Regulamento: como funciona a terceira fase

Os confrontos são em partida única, com mando definido previamente em sorteio. Se o placar terminar empatado, a vaga é decidida nos pênaltis.

O que vem depois: quarta fase já tem data

A quarta fase será disputada pelos 24 classificados da terceira fase. O chaveamento e os mandos seguem o desenho já definido no sorteio anterior, e a etapa está prevista para 18 e 19 de março, também em jogos únicos.