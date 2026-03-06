Terceira fase da Copa do Brasil 2026: veja os classificados e as datas dos confrontos

Copa do Brasil: torneio chega à terceira fase (CBF/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 6 de março de 2026 às 14h36.
A terceira fase da Copa do Brasil já tem seus 48 participantes e os confrontos definidos a partir do chaveamento do sorteio anterior. A etapa marca a passagem para um mata-mata mais “seco”: jogo único, mando definido previamente e, se houver empate, decisão nos pênaltis. A CBF ainda deve divulgar a tabela detalhada com datas e horários.
A segunda fase fechou a lista de classificados e 44 equipes garantiram vaga. Elas se juntam a quatro times que entram diretamente nesta etapa: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice da Copa do Nordeste de 2025).
Confira os duelos:
Os confrontos são em partida única, com mando definido previamente em sorteio. Se o placar terminar empatado, a vaga é decidida nos pênaltis.
A quarta fase será disputada pelos 24 classificados da terceira fase. O chaveamento e os mandos seguem o desenho já definido no sorteio anterior, e a etapa está prevista para 18 e 19 de março, também em jogos únicos.