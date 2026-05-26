Governo brasileiro negocia aumento de cota de carne bovina com a China

O governo brasileiro negocia com a China a ampliação das exportações de carne bovina para o mercado chinês e a revisão do sistema de cotas vigente, informou nesta segunda-feira, 25, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. O objetivo é aumentar o volume embarcado a partir de 2027.

Atualmente, a China mantém uma cota anual de 1,106 milhão de toneladas de carne bovina brasileira isenta de tarifas. Acima desse limite, incide uma tarifa de 55%. O Brasil exporta cerca de 1,5 milhão de toneladas ao mercado chinês, o que coloca parte desse volume fora da cota isenta.

Segundo o ministro, o diálogo bilateral busca revisar o teto da cota no próximo ciclo de negociação. “O governo está construindo um bom diálogo para que, no ano que vem, a gente reveja essa segurança com o teto da cota de exportações”, afirmou em entrevista a jornalistas durante evento no Rio de Janeiro.

O governo brasileiro também aponta a China como principal destino da carne bovina nacional e um dos principais parceiros comerciais do país. Nesse contexto, a ampliação do acesso ao mercado chinês integra a estratégia de expansão das exportações do setor.

Além disso, as autoridades chinesas suspenderam recentemente a restrição aplicada a três frigoríficos brasileiros, que estavam impedidos de exportar desde março de 2025. O governo brasileiro espera ainda a autorização de novas plantas industriais, o que pode ampliar a oferta do produto ao mercado chinês.