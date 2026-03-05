Copa do Brasil: jogos da 2ª fase dessa quinta; onde assistir

A Copa do Brasil segue nesta quinta-feira, 5, com cinco partidas pela segunda fase, em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis.

Entre os clubes citados, dois disputam a Série B em 2026: Sport e Juventude. Um está na Série C: Santa Cruz. Já a Série D reúne cinco equipes: Trem-AP, Fluminense-PI, Portuguesa-RJ, Maracanã-CE e Sousa-PB. Desportiva Ferroviária-ES e Guaporé-RO não têm divisão nacional em 2026.

Onde assistir os jogos de hoje pela Copa do Brasil

16h

Trem (AP) x Fluminense (PI) - sem transmissão

19h

Desportiva Ferroviária (ES) x Sport - Premiere, SporTV e GE TV

Portuguesa (RJ) x Maracanã (CE) - sem transmissão

21h30

Juventude x Guaporé (RO) - Premiere, SporTV

Santa Cruz x Sousa (PB) - Amazon Prime

Resultados de ontem na Copa do Brasil