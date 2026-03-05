Esporte

Copa do Brasil: jogos da 2ª fase dessa quinta; onde assistir

A segunda fase da Copa do Brasil segue nesta quinta, com 5 jogos a partir das 16h e transmissões divididas entre GeTV, Amazon Prime, Premiere e SporTV

Copa do Brasil: confrontos seguem hoje por vaga na terceira fase do torneio (Esportes/Exame)

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 5 de março de 2026 às 10h37.

A Copa do Brasil segue nesta quinta-feira, 5, com cinco partidas pela segunda fase, em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis.

Entre os clubes citados, dois disputam a Série B em 2026: Sport e Juventude. Um está na Série C: Santa Cruz. Já a Série D reúne cinco equipes: Trem-AP, Fluminense-PI, Portuguesa-RJ, Maracanã-CE e Sousa-PB. Desportiva Ferroviária-ES e Guaporé-RO não têm divisão nacional em 2026.

Onde assistir os jogos de hoje pela Copa do Brasil

16h

  • Trem (AP) x Fluminense (PI) - sem transmissão

19h

  • Desportiva Ferroviária (ES) x Sport - Premiere, SporTV e GE TV
  • Portuguesa (RJ) x Maracanã (CE) - sem transmissão

21h30

  • Juventude x Guaporé (RO) - Premiere, SporTV
  • Santa Cruz x Sousa (PB) - Amazon Prime

Resultados de ontem na Copa do Brasil

  • Nova Iguaçu 1 x 1 Lagarto-SE
  • Tuna Luso-PA 4 x 1 Tocantinópolis-TO
  • Velo Clube 0 x 0 Vila Nova
  • Avaí 3 x 0 Porto Vitória-ES
  • Capital-TO 1 x 1 Manaus-AM
  • Betim Futebol 0 x 2 Operário
  • Rio Branco-ES 1 x 1 Athletic Club
  • CEC Santa Catarina 1 x 1 Cuiabá
  • Ivinhema-MS 2 x 4 Volta Redonda-RJ
  • Manauara-AM 3 x 1 Itabaiana-SE
  • América-MG 1 x 1 Tirol/CEFAT
