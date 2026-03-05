Copa do Brasil: jogos da 2ª fase dessa quinta; onde assistir

Copa do Brasil: confrontos seguem hoje por vaga na terceira fase do torneio (Esportes/Exame)
Freelancer
Publicado em 5 de março de 2026 às 10h37.
A Copa do Brasil segue nesta quinta-feira, 5, com cinco partidas pela segunda fase, em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis.
Entre os clubes citados, dois disputam a Série B em 2026: Sport e Juventude. Um está na Série C: Santa Cruz. Já a Série D reúne cinco equipes: Trem-AP, Fluminense-PI, Portuguesa-RJ, Maracanã-CE e Sousa-PB. Desportiva Ferroviária-ES e Guaporé-RO não têm divisão nacional em 2026.
16h
19h
21h30