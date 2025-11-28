Tem prorrogação na final da Libertadores?

A final da Copa Libertadores de 2025 está chegando. A decisão deste sábado, 29, será um confronto eletrizante entre Palmeiras e Flamengo, dois gigantes do futebol brasileiro, que se reencontram na decisão do torneio. Em 2021, o Verdão saiu vitorioso, batendo o Fla por 2 a 1 na prorrogação.

Para além da emoção de uma partida que promete ser histórica, uma dúvida paira sobre os torcedores: a Libertadores tem prorrogação em caso de empate?

Existe prorrogação na final da Libertadores?

A resposta é sim. A edição de 2025 da Copa Libertadores seguirá a tradicional regra que permite a prorrogação caso o jogo termine empatado após os 90 minutos regulamentares.

As equipes, então, terão mais 30 minutos para tentar decidir a partida. A prorrogação será dividida em dois tempos de 15 minutos, onde os clubes têm a chance de buscar o gol que os consagrará campeões.

Se, após esses 30 minutos extras, o empate persistir, a decisão será levada para os pênaltis. Nesse caso, cada equipe terá a chance de mostrar sua precisão nas cobranças, uma verdadeira loteria que pode definir o destino do título.

Além disso, as equipes têm o direito de realizar até 12 substituições ao longo da partida, sendo possível realizar cinco trocas cada uma no tempo regulamentar.

Uma sexta substituição é permitida caso o jogo se estenda para a prorrogação.

Onde assistir?

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo será transmitida por diversos canais:

TV aberta : Globo

TV fechada : ESPN

Streaming: Ge TV, Disney+ e Paramount+

Qual o horário?

O jogo terá início às 18h (de Brasília) e será realizado no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru.