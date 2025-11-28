Palmeiras x Flamengo: onde assistir e qual horário da final da Libertadores

Palmeiras x Flamengo: times se enfrentam neste sábado, 29 (GIlvan de Souza/Flamengo)
Redação Exame
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11h18.
Última atualização em 28 de novembro de 2025 às 11h26.
O Palmeiras e o Flamengo se enfrentam neste sábado, 29, no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, pela final da Libertadores da América 2025.
O vencedor do confronto será coroado como o maior campeão brasileiro da competição, conquistando o quarto título, ultrapassando São Paulo, Santos e Grêmio, que possuem três taças cada.
O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, fez uma campanha impressionante até chegar à decisão. O time paulista superou Universitario-PER, River Plate e LDU no mata-mata, e, na fase de grupos, teve a melhor campanha entre os 16 times que avançaram.
O Flamengo, sob o comando de Filipe Luís, passou para a fase eliminatória após terminar em segundo lugar em seu grupo. O time rubro-negro venceu o Internacional nas oitavas, o Estudiantes nas quartas e, na semifinal, derrotou o Racing, garantindo sua vaga na decisão.
Ambas as equipes terão desfalques para a grande final. O Palmeiras não contará com o goleiro Weverton, que está fora devido a uma lesão na mão, além de Lucas Evangelista e Paulinho, que também não poderão atuar.
Já o Flamengo terá ausências importantes no ataque: Pedro, se recuperando de uma lesão no antebraço, e Plata, que está suspenso após ser expulso na semifinal. Léo Ortiz e Allan também são dúvidas para o jogo.
Essa será a segunda vez que Lima sediará uma final de Libertadores. A capital peruana foi o palco da histórica decisão de 2019, quando o Flamengo conquistou seu segundo título ao vencer o River Plate na primeira final de jogo único da competição.
A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo será transmitida por diversos canais:
TV aberta: Globo
TV fechada: ESPN
Streaming: Ge TV, Disney+ e Paramount+
O jogo terá início às 18h (de Brasília) e será realizado no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru.