Técnico da Argentina se pronuncia após comentário de Ancelotti: 'foi um elogio'

A possibilidade de um futuro confronto entre Argentina e Brasil na Copa do Mundo gerou assunto antes mesmo de as seleções garantirem suas classificações. No entanto, Lionel Scaloni tratou de esfriar qualquer interpretação polêmica envolvendo uma declaração recente de Carlo Ancelotti sobre os argentinos.

Na véspera do duelo contra a Áustria, nesta segunda-feira, 22, o treinador da atual campeã mundial foi questionado sobre uma análise feita pelo comandante da Seleção Brasileira dias antes. Apesar da repercussão, Scaloni afirmou que não viu qualquer crítica nas palavras do italiano.

Scaloni vê elogio, não provocação

Durante a entrevista coletiva em Dallas, o técnico argentino explicou que compreendeu o comentário de Ancelotti como um reconhecimento das qualidades da equipe, especialmente pela competitividade demonstrada em campo.

"Temos que entender o que significa intensidade. Está calor, os jogadores chegam desgastados. Hoje em dia, muitos jogos são decididos no meio-campo, onde se exige muito fisicamente", afirmou.

Na sequência, Scaloni reforçou que não enxergou qualquer tom negativo na fala do treinador brasileiro.

"Ele falou de uma maneira positiva. Não disse nada errado. Estava misturando italiano, espanhol e português, mas entendi perfeitamente que estava nos elogiando. Não foi uma crítica", completou.

O que Ancelotti disse sobre a Argentina?

Antes da partida do Brasil contra o Haiti, Ancelotti avaliou o equilíbrio da Copa do Mundo e destacou que nem sempre as seleções mais cotadas são as que apresentam o melhor futebol.

Ao comentar sobre a Argentina, o italiano observou que a equipe não se destaca necessariamente pela intensidade física, mas compensaria isso com organização, comprometimento coletivo e agressividade sem a bola.

Segundo Ancelotti, a seleção comandada por Scaloni se diferencia pela entrega dos jogadores, pela capacidade de competir em todos os momentos da partida e pela solidez defensiva.

"Existem times não favoritos que jogam muito bom futebol. Creio que será um Mundial de muita intensidade. A Argentina não joga com tanta intensidade, mas joga muito bem, se destaca pela entrega, brigando muito e defendendo de forma agressiva. Creio que as estrelas não vão determinar o Mundial", afirmou o italiano em coletiva.

Argentina pode encaminhar classificação

Líder do Grupo J ao lado da Áustria, com três pontos, a Argentina entra em campo nesta segunda-feira, 22, com a oportunidade de garantir vaga antecipada na fase seguinte.

Além da classificação, os argentinos também podem assegurar a primeira colocação da chave com uma rodada de antecedência. Para isso, precisam vencer a Áustria e torcer para que a Jordânia não derrote a Argélia na outra partida do grupo.

O confronto será disputado em Dallas, às 14h, horário de Brasília, e pode representar mais um passo da equipe de Lionel Messi rumo à defesa do título mundial.