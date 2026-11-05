Spa antes do voo? Terminal BTG Pactual estreia tratamentos faciais da Sisley

O passageiro que passa pelo Terminal BTG Pactual, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, agora pode encaixar um tratamento facial entre o check-in e a ida até a aeronave. O terminal privativo anunciou nesta quarta-feira, 4, a abertura do Sisley Cabin, spa criado em parceria com a Sisley, marca francesa de cosméticos conhecida pelos tratamentos de beleza e cuidados com a pele.

O espaço fica na área de check-in e atende quem está embarcando, desembarcando ou fazendo conexão pelo terminal. O funcionamento é diário, das 14h às 22h, e os procedimentos são cobrados à parte, fora da tarifa de acesso. A solicitação pode ser feita no momento da reserva, de acordo com a disponibilidade de horários do spa.

A chegada da marca acompanha um movimento em que o bem-estar passa a ganhar espaço nas decisões de consumo para além dos momentos de lazer. Para Fabio Camargo, CEO do Terminal BTG Pactual, a parceria leva esse cuidado para os serviços oferecidos durante a viagem. "Acreditamos que a experiência de viagem começa antes do embarque e vai além da chegada ao destino. Queremos que o tempo no aeroporto também seja uma oportunidade para os passageiros aproveitarem cada momento de uma maneira diferente", afirma o executivo, que pretende tornar a jornada cada vez mais personalizada.

Protocolos e preços

Os procedimentos do Sisley Cabin são cobrados à parte e podem ser agendados no momento da reserva do terminal (Divulgação)

Os tratamentos foram desenvolvidos com produtos de quatro linhas da Sisley, Black Rose, Sisleÿa, Supremÿa e Phyto-Blanc, e cada um trabalha uma frente específica do cuidado com a pele, entre luminosidade, revitalização, firmeza e uniformização do tom. O protocolo Black Rose tem foco em luminosidade e vitalidade, enquanto o Phyto-Blanc combina produtos e técnicas voltados à uniformização do tom e à redução da aparência de manchas. Os dois custam US$ 96 cada.

Os protocolos Sisleÿa e Supremÿa saem por US$ 116 cada. O primeiro reúne massagens preparatória, energizante e modeladora para trabalhar a firmeza e a definição dos contornos do rosto. O segundo associa técnicas de remodelagem muscular aos produtos da linha Supremÿa At Night. Todas as sessões têm duração de 45 minutos.

Thales Montagnani, CEO da Sisley Paris no Brasil, vê a operação no aeroporto como uma forma de levar a expertise da marca para um contexto novo, aproveitando o tempo que o cliente já dedica à viagem. "É uma iniciativa alinhada à nossa estratégia de oferecer experiências cada vez mais personalizadas, que conectem a excelência dos nossos tratamentos aos diferentes momentos da vida dos nossos clientes", diz.

Os protocolos usam produtos das linhas Black Rose, Sisleÿa, Supremÿa e Phyto-Blanc, com sessões de 45 minutos a partir de US$ 96 (Divulgação)

Do check-in à pista

Primeiro terminal privativo para passageiros da aviação comercial da América Latina, o Terminal BTG Pactual ocupa uma estrutura de 2.400 metros quadrados. O espaço concentra check-in, despacho e coleta de bagagem, raio-x, imigração e alfândega em ambiente exclusivo, com acompanhamento de concierge e deslocamento de Volvo até a aeronave. O acesso vale para passageiros de todas as classes de voo, sem necessidade de vínculo com o banco.

Enquanto aguardam o voo, os viajantes ficam em uma das três salas privativas do terminal, a Private Suite, a REVO e a Dom Pérignon. O menu é assinado pelo chef Alberto Landgraf, à frente do Oteque, no Rio de Janeiro, e a carta de drinques fica com o bartender Ricardo Miyazaki.

O projeto arquitetônico do terminal é do escritório Perkins & Will, com interiores de Pascali Semerdjian. A curadoria artística fica a cargo da Galeria Simões de Assis, que expõe no local peças disponíveis para compra.