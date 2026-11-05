Janaína Barbosa: o que é o choque anafilático que teria causado a morte da ex-apresentadora?

A morte da atriz e ex-apresentadora Janaína Barbosa, aos 48 anos, após uma reação alérgica a um medicamento, chama a atenção para os riscos da anafilaxia, condição que pode evoluir rapidamente e provocar complicações fatais.

Conhecida por apresentar o programa TV Fama, da RedeTV!, Janaína morreu na última terça-feira, 3. Segundo Camila Avesani, amiga da artista desde a infância, a reação foi desencadeada por um medicamento utilizado esporadicamente.

De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), a anafilaxia ocorre quando o sistema imunológico apresenta uma resposta exagerada a determinada substância. A reação pode atingir diferentes órgãos simultaneamente, comprometendo a respiração, a circulação sanguínea e outros sistemas do organismo.

Embora seja uma emergência médica, a maioria dos episódios pode ser revertida com diagnóstico e tratamento adequados.

Qual é a diferença entre anafilaxia e choque anafilático?

Embora sejam frequentemente utilizados como sinônimos, os termos descrevem situações diferentes. A anafilaxia é uma reação alérgica grave e sistêmica, capaz de afetar diversas partes do corpo ao mesmo tempo. Já o choque anafilático é uma manifestação particularmente grave, caracterizada pela queda acentuada da pressão arterial.

Isso acontece porque os vasos sanguíneos se dilatam intensamente, prejudicando a circulação e reduzindo o fornecimento de sangue e oxigênio aos órgãos. Sem atendimento médico imediato, essa alteração pode levar à morte.

Medicamentos, alimentos e venenos de insetos estão entre as substâncias capazes de desencadear a reação.

Quais são os sintomas do choque anafilático?

Os sinais podem surgir rapidamente e variar conforme a intensidade da resposta alérgica. Segundo a ASBAI, a pele costuma ser a região mais afetada, mas os sintomas também podem comprometer a respiração, a digestão e o sistema cardiovascular.

Entre as principais manifestações estão:

Pele: coceira, vermelhidão, urticária e inchaço.

Respiração: falta de ar, tosse, chiado no peito, aperto na garganta e dificuldade para respirar.

Sistema digestório: dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia.

Circulação sanguínea: tontura, fraqueza, queda da pressão arterial, alterações dos batimentos cardíacos e desmaio.

A ausência de coceira, manchas ou inchaço na pele não significa que a reação seja menos grave. De acordo com a associação, aproximadamente 10% dos episódios de anafilaxia podem ocorrer sem manifestações cutâneas.

O que fazer em caso de choque anafilático?

A suspeita de anafilaxia exige atendimento médico imediato, mesmo quando os sintomas iniciais parecem leves. A reação pode avançar rapidamente e comprometer funções essenciais do organismo.

O tratamento de primeira linha é a adrenalina intramuscular, cuja administração precoce é fundamental para controlar o quadro e reduzir o risco de complicações. Medicamentos como anti-histamínicos e corticoides não substituem a adrenalina no tratamento inicial.

Diante de sinais como dificuldade para respirar, inchaço na garganta, tontura intensa ou desmaio após contato com uma possível substância desencadeante, é necessário acionar o serviço de emergência.

No Brasil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser chamado pelo número 192.

Quem foi Janaína Barbosa?

Janaína Barbosa ficou conhecida nacionalmente por apresentar o TV Fama, da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens, no início dos anos 2000.

A artista também trabalhou como atriz e participou da série "Casos e Acasos", exibida pela Globo em 2008, além dos filmes "Bochincho — O Filme" (2020) e "Anita" (2023). No carnaval, foi musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba do Rio de Janeiro.

Janaína teve dois filhos, Bernardo e Frederico, com o empresário Felipe Faria, com quem se casou em 2010. Felipe é neto de Aloysio de Andrade Faria, fundador do Banco Alfa.

Nos últimos anos, a ex-apresentadora mantinha uma rotina mais reservada, longe da exposição frequente na televisão.