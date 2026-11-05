De hotéis a inteligência artificial: os negócios de Cristiano Ronaldo fora do campo

Cristiano Ronaldo pode estar no rótulo de um perfume, na fachada de um hotel ou entre os investidores da ferramenta de inteligência artificial usada para fazer uma pesquisa. Fora dos gramados, o jogador, que nesta quinta-feira, 5, anunciou a aposentadoria da seleção de Portugal, construiu uma atuação empresarial que combina produtos com a marca CR7 e participações em empresas de tecnologia.

Entre os negócios estão uma linha de roupas íntimas, fragrâncias, hotéis e investimentos em inteligência artificial e tecnologia. As parcerias levam a imagem do atacante a mercados que vão do consumo cotidiano ao acompanhamento do desempenho físico.

Quais negócios ajudam a formar a fortuna de CR7?

Fora dos gramados, Cristiano Ronaldo leva seu nome a produtos de moda, perfumaria e hotelaria. Uma das frentes é a CR7 Underwear, lançada em 2013 em parceria com a fabricante dinamarquesa JBS Textile Group, com coleções de cuecas que usam a imagem do atacante como principal vitrine.

Na perfumaria, o jogador assina fragrâncias como CR7 Play It Cool e CR7 Game On, desenvolvidas em parceria com a Eden Parfums. Os produtos exploram sua imagem ligada ao esporte, à confiança e ao estilo pessoal.

Já na hotelaria, Ronaldo é parceiro do Grupo Pestana na rede Pestana CR7 Lifestyle Hotels. O primeiro empreendimento abriu em 2016, no Funchal, sua cidade natal, na Ilha da Madeira. A marca reúne cinco hotéis, com unidades também em Lisboa, Madri, Nova York e Marrakech.

Os estabelecimentos apostam em localização central e design contemporâneo. Em Nova York, por exemplo, a unidade fica na região da Times Square; em Madri, na Gran Vía, uma das principais avenidas da capital espanhola.

O português também ampliou seus investimentos em tecnologia. Ele se tornou investidor da Perplexity, plataforma que usa inteligência artificial para responder a perguntas e pesquisar informações na internet. O acordo inclui uma parceria global com a empresa, que criou uma página interativa dedicada à trajetória do jogador.

Outra participação é na Whoop, empresa de dispositivos usados para acompanhar indicadores de saúde, sono, esforço físico e recuperação. Ronaldo foi anunciado como investidor e embaixador global em maio de 2024, depois de já utilizar a tecnologia em sua rotina de treinos e descanso. A parceria prevê colaboração no desenvolvimento de produtos e no uso de dados para melhorar o desempenho físico.

Craque pode se tornar um dos donos do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo também pode ampliar seus negócios no futebol. Segundo o jornal português A Bola, em reportagem publicada em 15 de setembro, o atacante integra um consórcio interessado em adquirir o controle do Al-Nassr, clube que defende na Arábia Saudita.

O grupo reuniria cinco investidores: Ronaldo, Gerry Cardinale, dono do Milan, e os empresários Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri. A negociação envolveria o fundo soberano da Arábia Saudita, que detém 75% das ações do clube.

O plano financeiro estipula um compromisso de no mínimo 100 milhões de dólares (cerca de R$ 514,1 milhões) para cada um dos cinco sócios.

Em fevereiro deste ano, o atacante adquiriu 25% do UD Almería, clube da segunda divisão da Espanha, por meio de sua empresa CR7 Sports Investments.