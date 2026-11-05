Dois estados dos EUA ainda não declararam vencedores nas eleições; saiba quais

Dois dias após as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, as margens de vitória dos democratas nos Estados Unidos ainda podem mudar, já que dois estados seguem contando votos: Alasca e Mississipi.

A demora acontece por causa da aplicação de legislações estaduais descentralizadas, criadas para garantir que todas as cédulas legais sejam verificadas e computadas antes da certificação matemática, além de protocolos diferentes de votação.

Até a última atualização dessa reportagem, a situação dos dois estados é essa:

No Alasca, segundo dados da Associated Press (AP), a contagem de votos está em 75% para a disputa no Senado. A democrata Mary Peltola aparece com 48.2% na apuração, contra 47.9% do republicano Dan S. Sullivan, que tenta a reeleição. A diferença entre os dois é de pouco mais de 600 votos. A disputa para as vagas membro da Câmara dos Representantes e de Governador também segue em andamento.

No Mississipi, também de acordo com a Associated Press, a contagem está mais avançada, com 96% dos votos apurados para o assento do Senado. O democrata Scott Colom segue na frente, com 49.0% dos votos, contra 48,9% de Cindy Hyde‑Smith, republicana que ocupa o cargo atualmente. A diferença entre eles é de cerca de mil votos. A briga por uma vaga na Câmara foi vencida pelo republicano, Trent Kelly.

Alasca: voto por ordem de preferência

O Alasca, considerado historicamente republicano, adota regras específicas para o recebimento de votos enviados pelo correio. As autoridades eleitorais aceitam as cédulas postadas dentro do país por até 10 dias após o dia da eleição. Já os votos despachados do exterior possuem um prazo de tolerância maior, podendo ser recebidos em até 15 dias. Para que sejam contabilizados, a única exigência é que todos tenham sido enviados até a data limite de 3 de novembro.

Além do calendário estendido de apuração, o Alasca utiliza o modelo de votação por ordem de preferência (ranked-choice voting). Neste formato, em vez de assinalar apenas um nome, os eleitores classificam os candidatos em uma lista com base em suas preferências.

A definição do vencedor ocorre por meio de rodadas eliminatórias. Se nenhum dos concorrentes alcançar mais de 50% dos votos de primeira escolha na etapa inicial, o candidato menos votado é imediatamente eliminado.

A partir desse momento, as cédulas dos eleitores que apoiaram o candidato excluído são transferidas para o segundo nome apontado na lista de preferência de cada um. Esse processo de eliminação do último colocado e de redistribuição dos votos se repete até que um dos postulantes conquiste a maioria das cédulas que continuam na disputa.

Eleitora deposita voto no Alasca (Charly Triballeau/AFP)

Mississipi: cédulas provisórias

Até o momento, nenhum dos candidatos alcançou a maioria dos votos no estado do Mississippi, que é tradicional republicano. No entanto, a legislação local não exige a obtenção de maioria em uma eleição geral federal regular. Sendo assim, o candidato que conquistar o maior número de votos será declarado vencedor, sem a necessidade de um segundo turno.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), milhares de votos provisórios precisam ser contabilizados antes que o estado possa oficializar o resultado.

As chamadas cédulas provisórias funcionam como um mecanismo de segurança do sistema eleitoral americano. Elas são utilizadas para garantir que nenhum cidadão seja impedido de votar quando há dúvidas sobre a sua situação cadastral no momento do comparecimento à urna — como a falta de documento adequado, ausência do nome na lista de eleitores, dados desatualizados ou um conflito no sistema sobre a solicitação de voto postal. Nesses casos, o voto é depositado em um envelope especial lacrado, e a apuração só ocorre após as autoridades eleitorais investigarem e validarem a elegibilidade da pessoa.

No Mississippi, esses votos são chamados especificamente de cédulas de declaração (affidavit ballots). Segundo a secretaria de Estado, um cidadão que votou dessa forma por falta de um documento de identidade com foto aceitável ainda pode ter seu voto contabilizado validamente. Para isso, basta apresentar a identificação exigida no cartório municipal ou distrital no prazo de até cinco dias úteis após o dia da eleição, data limite que se encerra em 10 de novembro.

Em um comunicado divulgado em 4 de novembro, o secretário de Estado e principal autoridade eleitoral do Mississippi, Michael Watson, detalhou o andamento do processo. "Existem aproximadamente 3.600 cédulas de ausentes enviadas por correio pendentes, que devem ser recebidas em até cinco dias úteis, e um número desconhecido de cédulas provisórias que serão processadas dentro da janela de 10 dias que os condados têm para certificar seus resultados", afirmou.

Os condados têm até o dia 13 de novembro para encaminhar os resultados certificados ao estado.