Olimpíadas de Inverno 2026: programação de terça-feira, 10, horários e onde assistir

Dia tem finais no biatlo, curling, esqui cross-country, luge e patinação, além de provas classificatórias em várias modalidades

Cross-Country (Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06h00.

A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 nesta terça-feira, 10, reúne provas classificatórias e finais com disputa de medalhas ao longo do dia. O cronograma começa nas primeiras horas da manhã e segue até o fim da tarde, com disputas individuais, por equipes e partidas decisivas na agenda.

Entre os destaques do dia estão as decisões no biatlo masculino, finais no curling em duplas mistas, provas com medalha no esqui cross-country, além de finais no esqui estilo livre e no salto com esqui. A agenda também inclui partidas importantes do hóquei no gelo feminino.

Esqui, biatlo e patinação abrem o dia olímpico

O dia começa cedo com provas de esqui cross-country, que terá classificatórias e, mais tarde, disputas de medalha na velocidade individual. Na sequência, o biatlo masculino entra em cena com a final da prova individual de 20 km.

Ainda pela manhã, o programa inclui classificatórias na patinação de velocidade em pista curta, além de competições do esqui estilo livre, com provas classificatórias e final.

Curling, hóquei e decisões encerram a programação

O curling em duplas mistas terá disputa do bronze e final ao longo do dia. Já o hóquei no gelo feminino movimenta a tarde com jogos de primeira fase, incluindo duelos entre seleções como Canadá, Estados Unidos, Suécia e Finlândia.

No fim do dia, o salto com esqui terá classificatórias e final por equipes na pista normal valendo medalha. A agenda também inclui a patinação artística, com o programa curto individual masculino.

Programação das Olimpíadas de Inverno 2026 — terça-feira (10/02)

Esqui cross-country

  • Horário: 5h15
  • Prova: Velocidade individual (classificatórias) — feminino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 5h55
  • Prova: Velocidade individual (classificatórias) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui alpino (feminino)

  • Horário: 6h30
  • Prova: Combinado por equipes — Downhill
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação de velocidade em pista curta

  • Horário: 6h30
  • Prova: 500m (classificatórias) — feminino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação de velocidade em pista curta

  • Horário: 7h10
  • Prova: 1000m (classificatórias) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui estilo livre

  • Horário: 7h15
  • Prova: Moguls (classificatórias) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação de velocidade em pista curta

  • Horário: 7h59
  • Prova: Revezamento por equipes (quartas de final) — misto
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 7h45
  • Prova: Velocidade individual (quartas de final) — feminino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação de velocidade em pista curta

  • Horário: 8h34
  • Prova: Revezamento por equipes (semifinal) — misto
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 8h15
  • Prova: Velocidade individual (quartas de final) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui estilo livre

  • Horário: 8h30
  • Prova: Slopestyle (final) — masculino — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Hóquei no gelo (feminino)

  • Horário: 8h10
  • Jogo: Japão x Suécia (primeira fase)
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 8h45
  • Prova: Velocidade individual (semifinal) — feminino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 8h57
  • Prova: Velocidade individual (semifinal) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação de velocidade em pista curta

  • Horário: 9h03
  • Prova: Revezamento por equipes (final) — misto — tem medalha
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 9h13
  • Prova: Velocidade individual (final) — feminino — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 9h25
  • Prova: Velocidade individual (final) — masculino — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Biatlo

  • Horário: 9h30
  • Prova: Individual 20 km (final) — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui alpino (feminino)

  • Horário: 10h00
  • Prova: Combinado por equipes — Slalom/Final — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Curling (duplas mistas)

  • Horário: 10h05
  • Jogo: Grã-Bretanha x Itália (disputa do bronze) — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui estilo livre

  • Horário: 10h15
  • Prova: Moguls (classificatórias) — feminino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Hóquei no gelo (feminino)

  • Horário: 12h40
  • Jogo: Itália x Alemanha (primeira fase)
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Luge (feminino)

  • Horário: 13h00
  • Prova: Individual (terceira descida)
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Curling (duplas mistas)

  • Horário: 14h05
  • Jogo: Suécia x Estados Unidos (final) — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação artística

  • Horário: 14h30
  • Prova: Individual (programa curto) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Luge (feminino)

  • Horário: 14h34
  • Prova: Individual (quarta descida/final) — tem medalha
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Salto com esqui

  • Horário: 14h45
  • Prova: Pista normal por equipes (classificatórias) — misto
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Salto com esqui

  • Horário: 16h00
  • Prova: Pista normal por equipes (final) — misto — tem medalha
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Hóquei no gelo (feminino)

  • Horário: 16h10
  • Jogo: Canadá x Estados Unidos (primeira fase)
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Hóquei no gelo (feminino)

  • Horário: 17h10
  • Jogo: Finlândia x Suíça (primeira fase)
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Acompanhe tudo sobre:Olimpíadas de Inverno

