Olimpíadas de Inverno 2026: programação de terça-feira, 10, horários e onde assistir

A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 nesta terça-feira, 10, reúne provas classificatórias e finais com disputa de medalhas ao longo do dia. O cronograma começa nas primeiras horas da manhã e segue até o fim da tarde, com disputas individuais, por equipes e partidas decisivas na agenda.
Entre os destaques do dia estão as decisões no biatlo masculino, finais no curling em duplas mistas, provas com medalha no esqui cross-country, além de finais no esqui estilo livre e no salto com esqui. A agenda também inclui partidas importantes do hóquei no gelo feminino.
Esqui, biatlo e patinação abrem o dia olímpico
O dia começa cedo com provas de esqui cross-country, que terá classificatórias e, mais tarde, disputas de medalha na velocidade individual. Na sequência, o biatlo masculino entra em cena com a final da prova individual de 20 km.
Ainda pela manhã, o programa inclui classificatórias na patinação de velocidade em pista curta, além de competições do esqui estilo livre, com provas classificatórias e final.
Curling, hóquei e decisões encerram a programação
O curling em duplas mistas terá disputa do bronze e final ao longo do dia. Já o hóquei no gelo feminino movimenta a tarde com jogos de primeira fase, incluindo duelos entre seleções como Canadá, Estados Unidos, Suécia e Finlândia.
No fim do dia, o salto com esqui terá classificatórias e final por equipes na pista normal valendo medalha. A agenda também inclui a patinação artística, com o programa curto individual masculino.
Programação das Olimpíadas de Inverno 2026 — terça-feira (10/02)
Esqui cross-country
- Horário: 5h15
- Prova: Velocidade individual (classificatórias) — feminino
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui cross-country
- Horário: 5h55
- Prova: Velocidade individual (classificatórias) — masculino
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui alpino (feminino)
- Horário: 6h30
- Prova: Combinado por equipes — Downhill
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Patinação de velocidade em pista curta
- Horário: 6h30
- Prova: 500m (classificatórias) — feminino
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Patinação de velocidade em pista curta
- Horário: 7h10
- Prova: 1000m (classificatórias) — masculino
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui estilo livre
- Horário: 7h15
- Prova: Moguls (classificatórias) — masculino
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Patinação de velocidade em pista curta
- Horário: 7h59
- Prova: Revezamento por equipes (quartas de final) — misto
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui cross-country
- Horário: 7h45
- Prova: Velocidade individual (quartas de final) — feminino
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Patinação de velocidade em pista curta
- Horário: 8h34
- Prova: Revezamento por equipes (semifinal) — misto
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui cross-country
- Horário: 8h15
- Prova: Velocidade individual (quartas de final) — masculino
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui estilo livre
- Horário: 8h30
- Prova: Slopestyle (final) — masculino — tem medalha
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Hóquei no gelo (feminino)
- Horário: 8h10
- Jogo: Japão x Suécia (primeira fase)
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui cross-country
- Horário: 8h45
- Prova: Velocidade individual (semifinal) — feminino
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui cross-country
- Horário: 8h57
- Prova: Velocidade individual (semifinal) — masculino
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Patinação de velocidade em pista curta
- Horário: 9h03
- Prova: Revezamento por equipes (final) — misto — tem medalha
- Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui cross-country
- Horário: 9h13
- Prova: Velocidade individual (final) — feminino — tem medalha
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui cross-country
- Horário: 9h25
- Prova: Velocidade individual (final) — masculino — tem medalha
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Biatlo
- Horário: 9h30
- Prova: Individual 20 km (final) — tem medalha
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui alpino (feminino)
- Horário: 10h00
- Prova: Combinado por equipes — Slalom/Final — tem medalha
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Curling (duplas mistas)
- Horário: 10h05
- Jogo: Grã-Bretanha x Itália (disputa do bronze) — tem medalha
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Esqui estilo livre
- Horário: 10h15
- Prova: Moguls (classificatórias) — feminino
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Hóquei no gelo (feminino)
- Horário: 12h40
- Jogo: Itália x Alemanha (primeira fase)
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Luge (feminino)
- Horário: 13h00
- Prova: Individual (terceira descida)
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Curling (duplas mistas)
- Horário: 14h05
- Jogo: Suécia x Estados Unidos (final) — tem medalha
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Patinação artística
- Horário: 14h30
- Prova: Individual (programa curto) — masculino
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Luge (feminino)
- Horário: 14h34
- Prova: Individual (quarta descida/final) — tem medalha
- Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Salto com esqui
- Horário: 14h45
- Prova: Pista normal por equipes (classificatórias) — misto
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Salto com esqui
- Horário: 16h00
- Prova: Pista normal por equipes (final) — misto — tem medalha
- Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Hóquei no gelo (feminino)
- Horário: 16h10
- Jogo: Canadá x Estados Unidos (primeira fase)
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
Hóquei no gelo (feminino)
- Horário: 17h10
- Jogo: Finlândia x Suíça (primeira fase)
- Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV