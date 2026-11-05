Cristiano Ronaldo é bilionário? Veja patrimônio, salário e investimentos do jogador

Cristiano Ronaldo transformou os gols em uma carreira bilionária. Aos 41 anos, o atacante português tem uma fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão, segundo a Forbes, e segue no topo da lista dos jogadores mais bem pagos do mundo.

O patrimônio foi construído com contratos no futebol, campanhas publicitárias e negócios que levam sua marca. Depois de defender Manchester United, Real Madrid e Juventus, o jogador chegou ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2023, ampliando sua capacidade de faturamento.

Qual é a fortuna de Cristiano Ronaldo?

A estimativa de US$ 1,2 bilhão corresponde ao patrimônio acumulado do português. Esse indicador considera a riqueza que o atleta possui e tem significado diferente dos valores recebidos ao longo de uma temporada.

Na trajetória profissional, Ronaldo já ultrapassou US$ 2 bilhões em ganhos antes de impostos e comissões de agentes, de acordo com a Forbes. Ele foi o primeiro atleta em atividade a superar essa marca, somando receitas dentro e fora dos campos.

A revista anunciou sua entrada no grupo dos bilionários em junho de 2026. Na ocasião, destacou que o português aparecia entre os dez atletas mais bem pagos do planeta desde 2010.

Quanto Cristiano Ronaldo ganha por temporada?

Para a temporada 2026/27, a Forbes projeta US$ 300 milhões em receitas: US$ 250 milhões ligados ao futebol e US$ 50 milhões provenientes de publicidade e outras atividades comerciais.

Os valores colocam o português à frente de Lionel Messi, segundo colocado, com US$ 145 milhões. As estimativas são calculadas antes de impostos e comissões.

Quem aparece no ranking da Forbes?

Os cinco primeiros do levantamento de jogadores mais bem pagos de 2026 são:

Cristiano Ronaldo — US$ 300 milhões: o contrato com o Al-Nassr sustenta a liderança. Lionel Messi — US$ 145 milhões: suas receitas comerciais superam os ganhos ligados ao futebol. Kylian Mbappé — US$ 100 milhões: o atacante do Real Madrid completa o pódio. Erling Haaland — US$ 85 milhões: o jogador do Manchester City aparece na quarta posição. Vinicius Jr. — US$ 76 milhões: o brasileiro do Real Madrid fecha o top 5.

Quais negócios ajudam a formar a fortuna de CR7?

Fora dos gramados, Cristiano Ronaldo leva seu nome a produtos de moda, perfumaria e hotelaria. Uma das frentes é a CR7 Underwear, lançada em 2013 em parceria com a fabricante dinamarquesa JBS Textile Group, com coleções de cuecas que usam a imagem do atacante como principal vitrine.

Na perfumaria, o jogador assina fragrâncias como CR7 Play It Cool e CR7 Game On, desenvolvidas em parceria com a Eden Parfums. Os produtos exploram sua imagem ligada ao esporte, à confiança e ao estilo pessoal.

Já na hotelaria, Ronaldo é parceiro do Grupo Pestana na rede Pestana CR7 Lifestyle Hotels. O primeiro empreendimento abriu em 2016, no Funchal, sua cidade natal, na Ilha da Madeira. A marca reúne cinco hotéis, com unidades também em Lisboa, Madri, Nova York e Marrakech.

Os estabelecimentos apostam em localização central e design contemporâneo. Em Nova York, por exemplo, a unidade fica na região da Times Square; em Madri, na Gran Vía, uma das principais avenidas da capital espanhola.

O português também ampliou seus investimentos em tecnologia. Ele se tornou investidor da Perplexity, plataforma que usa inteligência artificial para responder a perguntas e pesquisar informações na internet. O acordo inclui uma parceria global com a empresa, que criou uma página interativa dedicada à trajetória do jogador.

Outra participação é na Whoop, empresa de dispositivos usados para acompanhar indicadores de saúde, sono, esforço físico e recuperação. Ronaldo foi anunciado como investidor e embaixador global em maio de 2024, depois de já utilizar a tecnologia em sua rotina de treinos e descanso. A parceria prevê colaboração no desenvolvimento de produtos e no uso de dados para melhorar o desempenho físico.

Jogador também está negociando a compra do Al-Nassr

O craque também pode ampliar seus negócios no futebol. Segundo o jornal português A Bola, em uma reportagem publicada em 15 de setembro, o atacante integra um consórcio interessado em adquirir o controle do Al-Nassr.

O grupo reuniria cinco investidores: Ronaldo, Gerry Cardinale, dono do Milan, e três empresários sauditas. A negociação envolveria o fundo soberano da Arábia Saudita, que detém 75% das ações do clube.

Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira, 5, sua aposentadoria da seleção portuguesa, após 23 anos defendendo o país. Aos 41 anos, o atacante comunicou a decisão nas redes sociais e agradeceu aos torcedores, companheiros e profissionais que participaram de sua trajetória.

Desde a estreia, em agosto de 2003, o jogador ajudou Portugal a conquistar a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações de 2019 e 2025, os três principais títulos da seleção masculina.

O jogador continua em atividade como atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita.