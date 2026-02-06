Esporte

Confira o calendário completo das Olimpíadas de Inverno de 2026

Disputada nos Alpes italianos, a edição dos jogos preencherá o calendário esportivo de fevereiro

Olimpíadas de Inverno 2026: país busca vagas em até sete modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 (picture alliance / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 07h00.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 acontecerão nos Alpes da Itália. A edição será realizada entre os dias 6 e 22 de fevereiro de 2026, com competições distribuídas entre Milão e Cortina d’Ampezzo, duas cidades que dividirão oficialmente a organização do evento.

No Brasil, a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 será feita pelo Grupo Globo, com exibição na TV Globo, sportv, Globoplay e GE.globo, além da CazéTV.

Datas, duração e dimensão do evento

A Olimpíada de Inverno contará com 17 dias consecutivos de disputas, reunindo mais de 3.500 atletas de 93 países, que competirão em 16 modalidades e mais de 100 provas, com um total de 195 medalhas olímpicas em jogo.

Confira abaixo a agenda completa do torneio.

Sexta-feira, 06/02

ModalidadeHorário (Brasília)Competidores
Patinação Artística05:55Evento por Equipes – Dança no Gelo (Dança Rítmica)
Curling06:05Suécia x Grã-Bretanha
Curling06:05Itália x Suíça
Curling06:05Estados Unidos x Canadá
Patinação Artística07:35Evento por Equipes – Duplas (Programa Curto)
Hóquei no Gelo08:10França x Japão (Feminino)
Patinação Artística09:35Evento por Equipes – Individual Feminino (Programa Curto)
Curling10:35Itália x Estônia
Curling10:35Suécia x Noruega
Curling10:35Tchéquia x Estados Unidos
Curling10:35Coreia x Grã-Bretanha
Hóquei no Gelo10:40Tchéquia x Suíça (Feminino)
Cerimônia16:00Cerimônia de Abertura

Sábado, 07/02

ModalidadeHorário (Brasília)Competidores
Curling06:05Grã-Bretanha x Canadá
Curling06:05Suíça x Suécia
Esqui Estilo Livre06:30Slopestyle Feminino – Qualificação (Run 1)
Esqui Alpino07:30Descida Masculina (Final)
Esqui Estilo Livre07:35Slopestyle Feminino – Qualificação (Run 2)
Hóquei no Gelo08:10Alemanha x Japão (Feminino)
Esqui Cross-Country09:00Skiathlon Feminino 10km + 10km
Esqui Estilo Livre10:00Slopestyle Masculino – Qualificação (Run 1)
Curling10:35Grã-Bretanha x Estados Unidos
Curling10:35Suécia x Itália
Curling10:35Estônia x Noruega
Curling10:35Coreia x Tchéquia
Hóquei no Gelo10:40Suécia x Itália (Feminino)
Esqui Estilo Livre11:05Slopestyle Masculino – Qualificação (Run 2)
Patinação de Velocidade12:003000m Feminino
Hóquei no Gelo12:40Estados Unidos x Finlândia (Feminino)
Patinação Artística15:45Evento por Equipes – Individual Masculino (Programa Curto)
Hóquei no Gelo17:10Suíça x Canadá (Feminino)
Patinação Artística18:05Evento por Equipes – Dança no Gelo (Dança Livre)

Domingo, 08/02

ModalidadeHorário (Brasília)Competidores
Snowboard05:00Slalom Gigante Paralelo Feminino – Qualificação
Snowboard05:30Slalom Gigante Paralelo Masculino – Qualificação
Curling06:05Estônia x Coreia
Curling06:05Noruega x Tchéquia
Snowboard06:30Slalom Gigante Paralelo Masculino – Eliminatórias
Esqui Alpino07:30Descida Feminina (Final)
Esqui Cross-Country08:30Skiathlon Masculino 10km + 10km
Biathlon10:05Revezamento Misto 4x6km
Curling10:35Itália x Tchéquia
Curling10:35Canadá x Suécia
Curling10:35Estados Unidos x Estônia
Curling10:35Grã-Bretanha x Suíça
Patinação de Velocidade12:005000m Masculino
Hóquei no Gelo12:40França x Suécia (Feminino)
Patinação Artística15:30Evento por Equipes – Duplas (Programa Livre)
Snowboard15:30Big Air Feminino – Qualificação (Run 1)
Snowboard16:15Big Air Feminino – Qualificação (Run 2)
Patinação Artística16:45Evento por Equipes – Individual Feminino (Programa Livre)
Snowboard17:00Big Air Feminino – Qualificação (Run 3)
Hóquei no Gelo17:10Tchéquia x Finlândia (Feminino)

Segunda-feira, 09/02

ModalidadeHorário (Brasília)Competidores
Patinação Artística06:05Evento por Equipes – Individual Masculino (Programa Livre)
Curling06:05Tchéquia x Estônia
Curling06:05Suíça x Canadá
Curling06:05Noruega x Coreia
Curling06:05Estados Unidos x Itália
Esqui Alpino06:30Combinado por Equipes Masculino – Downhill
Hóquei no Gelo08:10Japão x Itália (Feminino)
Esqui Estilo Livre08:30Slopestyle Feminino – Final (Run 1)
Esqui Estilo Livre08:59Slopestyle Feminino – Final (Run 2)
Esqui Estilo Livre09:28Slopestyle Feminino – Final (Run 3)
Esqui Alpino10:00Combinado por Equipes Masculino – Slalom
Hóquei no Gelo12:40Alemanha x França (Feminino)
Luge13:00Individual Feminino – Descida 1
Patinação de Velocidade13:301000m Feminino
Salto com Esqui14:00Colina Normal Masculino – Treino
Curling14:05Semifinal – Duplas Mistas
Curling14:05Semifinal – Duplas Mistas
Luge14:35Individual Feminino – Descida 2
Salto com Esqui15:00Colina Normal Masculino – 1ª rodada
Patinação Artística15:20Dança no Gelo – Dança Rítmica
Snowboard15:30Big Air Feminino – Final (Run 1)
Snowboard15:53Big Air Feminino – Final (Run 2)
Salto com Esqui16:12Colina Normal Masculino – Final
Snowboard16:17Big Air Feminino – Final (Run 3)
Hóquei no Gelo16:40Suíça x Estados Unidos (Feminino)
Hóquei no Gelo17:10Canadá x Tchéquia (Feminino)

Terça-feira, 10/02

ModalidadeHorário (Brasília)Competidores
Esqui Cross-Country05:15Sprint Clássico Feminino – Qualificação
Esqui Cross-Country05:55Sprint Clássico Masculino – Qualificação
Esqui Alpino06:30Combinado por Equipes Feminino – Downhill
Patinação de Velocidade (Pista Curta)06:30–06:51500m Feminino – Heats 1 a 8
Patinação de Velocidade (Pista Curta)07:10–07:381000m Masculino – Heats 1 a 8
Esqui Estilo Livre07:15Moguls Masculino – Qualificação
Esqui Cross-Country07:45–09:03Sprint Clássico – Quartas e Semifinais
Patinação de Velocidade (Pista Curta)08:59–09:40Revezamento Misto – Quartas e Semifinais
Esqui Estilo Livre08:30–09:28Slopestyle Masculino – Final (Runs 1 a 3)
Esqui Cross-Country09:13Sprint Clássico Feminino – Final
Esqui Cross-Country09:25Sprint Clássico Masculino – Final
Biathlon09:3020km Masculino Individual
Esqui Alpino10:00Combinado por Equipes Feminino – Slalom
Curling10:05Disputa do Bronze – Duplas Mistas
Esqui Estilo Livre10:15Moguls Feminino – Qualificação
Hóquei no Gelo12:40Itália x Alemanha (Feminino)
Luge13:00Individual Feminino – Descida 3
Salto com Esqui13:30Equipe Mista – Treino
Curling14:05Final – Duplas Mistas
Patinação Artística14:30Individual Masculino – Programa Curto
Luge14:34Individual Feminino – Descida 4
Salto com Esqui14:45Equipe Mista – 1ª rodada
Salto com Esqui16:00Equipe Mista – Final
Hóquei no Gelo16:10Canadá x Estados Unidos (Feminino)
Hóquei no Gelo17:10Finlândia x Suíça (Feminino)

Quarta-feira, 11/02

ModalidadeHorário (Brasília)Competidores
Combinado Nórdico05:10Gundersen Individual – Treino (Salto)
Combinado Nórdico06:00Gundersen Individual – Prova de Salto
Snowboard06:30Halfpipe Feminino – Qualificação (Run 1)
Esqui Estilo Livre07:00Moguls Feminino – Qualificação 2
Snowboard07:27Halfpipe Feminino – Qualificação (Run 2)
Esqui Alpino07:30Super-G Masculino
Combinado Nórdico09:45Gundersen Individual – Cross-Country
Biathlon10:1515km Feminino Individual
Esqui Estilo Livre10:15Moguls Feminino – Final 1
Esqui Estilo Livre10:55Moguls Feminino – Final 2
Hóquei no Gelo12:40Eslováquia x Finlândia (Masculino)
Luge13:00Duplas Femininas – Descida 1
Luge13:51Duplas Masculinas – Descida 1
Patinação de Velocidade14:301000m Masculino
Luge14:53Duplas Femininas – Descida 2
Curling15:05Suécia x Itália
Curling15:05Canadá x Alemanha
Curling15:05Tchéquia x Estados Unidos
Curling15:05China x Grã-Bretanha
Patinação Artística15:30Dança no Gelo – Dança Livre
Snowboard15:30Halfpipe Masculino – Qualificação (Run 1)
Luge15:44Duplas Masculinas – Descida 2
Snowboard16:27Halfpipe Masculino – Qualificação (Run 2)
Hóquei no Gelo17:10Suécia x … (Masculino)

Quinta-feira, 12/02

Horário (Brasília)ModalidadeEventoDetalhes
05:05CurlingRound Robin Feminino – Sessão 1ITA x SUI / JPN x SWE / CAN x DEN / KOR x USA
05:30SkeletonMasculino – Heat 1Classificatório
06:00Esqui Estilo LivreMoguls Masculino – Qualificação 2Classificatório
06:00SnowboardSnowboard Cross Masculino – Seeding Run 1Classificatório
06:55SnowboardSnowboard Cross Masculino – Seeding Run 2Classificatório
07:08SkeletonMasculino – Heat 2Classificatório
07:30Esqui AlpinoSuper-G Feminino🏅 Disputa por medalha
08:10Hóquei no GeloMasculino – Grupo ASuíça x França
08:15Esqui Estilo LivreMoguls Masculino – Final 1Final
08:55Esqui Estilo LivreMoguls Masculino – Final 2🏅 Medalha
09:00Esqui Cross-Country10km Feminino🏅 Disputa por medalha
09:45SnowboardSnowboard Cross Masculino – OitavasBaterias 1 a 8
10:18SnowboardSnowboard Cross Masculino – QuartasQuartas de final
10:39SnowboardSnowboard Cross Masculino – SemifinaisSemifinais
11:01SnowboardSnowboard Cross Masculino – Final🏅 Medalha
14:30LugeRevezamento por Equipes🏅 Medalha
14:30Hóquei no GeloMasculino – Grupo ATchéquia x Canadá
15:05CurlingRound Robin Feminino – Sessão 2CHN x GBR / DEN x JPN / SWE x USA / ITA x KOR
15:30SnowboardHalfpipe Feminino – Final Run 1Final
15:59SnowboardHalfpipe Feminino – Final Run 2Final
16:32SnowboardHalfpipe Feminino – Final Run 3🏅 Medalha
17:43Patinação de VelocidadeShort Track 500m Feminino – Final A🏅 Medalha
17:48Patinação de VelocidadeShort Track 1000m Masculino – Final A🏅 Medalha

Sexta-feira, 13/02

Horário (Brasília)ModalidadeEventoDetalhes
05:05CurlingRound Robin Masculino – Sessão 3CHN x NOR / CAN x USA / GBR x ITA / SUI x CZE
06:00SnowboardSnowboard Cross Feminino – Seeding Run 1Classificatório
06:55SnowboardSnowboard Cross Feminino – Seeding Run 2Classificatório
09:30SnowboardSnowboard Cross Feminino – OitavasBaterias
10:00BiathlonSprint Masculino 10km🏅 Disputa por medalha
10:05CurlingRound Robin Feminino – Sessão 3GBR x KOR / USA x CAN / DEN x SWE / CHN x SUI
10:46SnowboardSnowboard Cross Feminino – Final🏅 Medalha
12:00SkeletonFeminino – Heat 1Classificatório
12:00Patinação de Velocidade10.000m Masculino🏅 Medalha
12:40Hóquei no GeloMasculino – Grupo AFrança x Tchéquia
12:40Hóquei no GeloFeminino – Quartas de finalPlayoffs
13:48SkeletonFeminino – Heat 2Classificatório
15:00Patinação ArtísticaIndividual Masculino – Programa Livre🏅 Medalha
15:05CurlingRound Robin Masculino – Sessão 4GER x ITA / CAN x SWE / SUI x CHN / CZE x NOR
15:30SkeletonMasculino – Heat 3Classificatório
15:30SnowboardHalfpipe Masculino – Final Run 1Final
15:59SnowboardHalfpipe Masculino – Final Run 2Final
16:28SnowboardHalfpipe Masculino – Final Run 3🏅 Medalha
17:05SkeletonMasculino – Heat 4🏅 Medalha
17:10Hóquei no GeloMasculino – Grupo ACanadá x Suíça

Sábado, 14/02

Horário (Brasília)EsporteEventoDetalhes
05:05CurlingWomen's Round Robin – Session 4Suíça x Japão
05:05CurlingWomen's Round Robin – Session 4Itália x China
06:00CurlingWomen's Round Robin – Session 4Grã-Bretanha x Canadá
06:30Esqui AlpinoMen's Giant Slalom – Run 1
06:31Esqui Estilo LivreWomen's Dual Moguls – 1/16 FinalBaterias 1 a 15
07:01Esqui Estilo LivreWomen's Dual Moguls – OitavasBaterias 1 a 8
07:20Esqui Estilo LivreWomen's Dual Moguls – QuartasBaterias 1 a 4
07:35Esqui Estilo LivreWomen's Dual Moguls – SemifinaisBaterias 1 e 2
07:46Esqui Estilo LivreWomen's Dual Moguls – Final BronzeVale medalha
07:48Esqui Estilo LivreWomen's Dual Moguls – Final OuroVale medalha
08:00Esqui Cross-countryWomen's 4 x 7.5km RelayFinal – medalha
08:10Hóquei no GeloMasculino – Grupo BSuécia x Eslováquia
08:10Hóquei no GeloMasculino – Grupo CAlemanha x Letônia
09:30Esqui AlpinoMen's Giant Slalom – Run 2Final – medalha
10:05CurlingMen's Round Robin – Session 5Jogos simultâneos
10:45BiathlonWomen's 7.5km SprintFinal – medalha
12:00Patinação de VelocidadeWomen's Team Pursuit – Quartas
12:40Hóquei no GeloMasculino – Grupo BFinlândia x Itália
13:00Patinação de VelocidadeMen's 500mFinal – medalha
14:00Salto de EsquiMen's Large Hill – Classificatória
15:05CurlingWomen's Round Robin – Session 5Jogos simultâneos
16:35SkeletonWomen – Heat 4Final – medalha
16:57Salto de EsquiMen's Large Hill – FinalMedalha de ouro
18:42Short TrackMen's 1500m – Final AMedalha de ouro

Domingo, 15/02

Horário (Brasília)EsporteEventoDetalhes
05:05CurlingMen's Round Robin – Session 6Jogos simultâneos
06:00Esqui AlpinoWomen's Giant Slalom – Run 1
06:30BobsleighWomen's Monobob – Heat 1
06:31Esqui Estilo LivreMen's Dual Moguls – 1/16 FinalBaterias iniciais
07:15BiathlonMen's 12.5km PursuitFinal – medalha
08:00Esqui Cross-countryMen's 4 x 7.5km RelayFinal – medalha
09:30Esqui AlpinoWomen's Giant Slalom – Run 2Final – medalha
10:05CurlingWomen's Round Robin – Session 6Jogos simultâneos
10:45BiathlonWomen's 10km PursuitFinal – medalha
12:00Patinação de VelocidadeMen's Team Pursuit – Quartas
13:03Patinação de VelocidadeWomen's 500mFinal – medalha
14:00SkeletonMixed TeamFinal – medalha
15:05CurlingMen's Round Robin – Session 7Jogos simultâneos
15:45Patinação ArtísticaPair Skating – Short Program
16:57Salto de EsquiWomen's Large Hill – FinalMedalha de ouro
17:15Esqui Estilo LivreMen's Freeski Big Air – QualificaçãoRun 2 e 3

 Segunda-feira, 16/02

Horário (Brasília)EsporteEventoDetalhes
05:05CurlingWomen's Round Robin – Session 7China x Canadá / Suécia x Suíça / Dinamarca x Grã-Bretanha
06:00Esqui AlpinoMen's Slalom – Run 1
06:00Bobsleigh2-man – Heat 1
06:30SnowboardWomen's Slopestyle – QualificaçãoRun 1
07:00Short TrackWomen's 1000mQuartas de final
07:17Short TrackMen's 500mBaterias classificatórias
07:35SnowboardWomen's Slopestyle – QualificaçãoRun 2
07:57Bobsleigh2-man – Heat 2
07:57Short TrackWomen's 1000mSemifinais
08:06Short TrackMen's 5000m RelaySemifinais
08:41Short TrackWomen's 1000m – Final B
08:47Short TrackWomen's 1000m – Final AFinal – medalha
09:30Esqui AlpinoMen's Slalom – Run 2Final – medalha
10:00SnowboardMen's Slopestyle – QualificaçãoRun 1
10:05CurlingMen's Round Robin – Session 8Jogos simultâneos
11:05SnowboardMen's Slopestyle – QualificaçãoRun 2
12:40Hóquei no GeloWomen's Play-offsSemifinais
14:00Salto de EsquiMen's Super TeamRodadas classificatórias
15:00BobsleighWomen's Monobob – Heat 3
15:05CurlingWomen's Round Robin – Session 8Jogos simultâneos
15:30Esqui Estilo LivreWomen's Freeski Big AirFinal – Runs 1 a 3
16:00Patinação ArtísticaPair Skating – Free SkatingFinal – medalha
16:20Salto de EsquiMen's Super TeamFinal – medalha
17:06BobsleighWomen's Monobob – Heat 4Final – medalha
17:10Hóquei no GeloWomen's Play-offsSemifinais

Terça-feira, 17/02

Horário (Brasília)EsporteEventoDetalhes
05:05CurlingMen's Round Robin – Session 9Jogos simultâneos
05:10Combinado NórdicoIndividual GundersenSalto – treino
06:00Combinado NórdicoIndividual GundersenSalto – competição
06:45Esqui Estilo LivreWomen's AerialsQualificação
08:10Hóquei no GeloMasculinoPlay-off classificatório
09:00SnowboardWomen's SlopestyleFinal – Runs 1 a 3
09:30Esqui Estilo LivreMen's AerialsQualificação
09:45Combinado NórdicoIndividual GundersenCross-country – medalha
10:05CurlingWomen's Round Robin – Session 9Jogos simultâneos
10:30BiathlonMen's 4 x 7.5km RelayFinal – medalha
10:30Patinação de VelocidadeTeam PursuitSemifinais
11:24Patinação de VelocidadeTeam PursuitFinais D e C
12:22Patinação de VelocidadeMen's Team PursuitFinal B – bronze
12:28Patinação de VelocidadeMen's Team PursuitFinal A – ouro
12:41Patinação de VelocidadeWomen's Team PursuitFinais – bronze e ouro
14:45Patinação ArtísticaWomen's Single SkatingPrograma curto
15:00Bobsleigh2-man – Heat 3
15:05CurlingMen's Round Robin – Session 1

Quarta-feira, 18/02

Horário (Brasília)EsporteEventoDetalhes
05:05CurlingWomen's Round Robin – Session 10Suécia x Coreia do Sul / EUA x Grã-Bretanha / China x Dinamarca
05:45Esqui Cross-CountryWomen's Team Sprint (Livre)Qualificação
06:00Esqui AlpinoWomen's SlalomRun 1
06:15Esqui Cross-CountryMen's Team Sprint (Livre)Qualificação
07:30Esqui Estilo LivreWomen's AerialsFinal 1 – Saltos 1 e 2
07:45Esqui Cross-CountryWomen's Team Sprint (Livre)Final – 🏅 medalha
08:10Hóquei no GeloMasculinoQuartas de final
08:15Esqui Cross-CountryMen's Team Sprint (Livre)Final – 🏅 medalha
08:30Esqui Estilo LivreWomen's AerialsFinal 2 – 🏅 medalha
08:30SnowboardMen's SlopestyleFinal – Runs 1 a 3 – 🏅 medalha
09:30Esqui AlpinoWomen's SlalomRun 2 – 🏅 medalha
10:05CurlingMen's Round Robin – Session 11China x Tchéquia / Itália x Canadá / EUA x Grã-Bretanha / Noruega x Suíça
10:45BiathlonWomen's 4 x 6km RelayFinal – 🏅 medalha
12:40Hóquei no GeloMasculinoQuartas de final
14:10Hóquei no GeloMasculinoQuartas de final
15:05CurlingWomen's Round Robin – Session 11Grã-Bretanha x Japão / Canadá x Itália / China x Suécia / Suíça x Dinamarca
16:15Short TrackMen's 500mQuartas de final e semifinais
16:51Short TrackWomen's 3000m RelayFinal B
17:00Short TrackWomen's 3000m RelayFinal A – 🏅 medalha
17:10Hóquei no GeloMasculinoQuartas de final
17:27Short TrackMen's 500mFinal B
17:32Short TrackMen's 500mFinal A – 🏅 medalha

Quinta-feira, 19/02

Horário (Brasília)EsporteEventoDetalhes
05:05CurlingMen's Round Robin – Session 12Noruega x Canadá / Suécia x Tchéquia / China x Alemanha / Itália x Suíça
05:10Combinado NórdicoTeam SprintSalto – treino
05:50Esqui MontanhismoWomen's SprintBaterias classificatórias
06:00Combinado NórdicoTeam SprintSalto – competição
06:30Esqui Estilo LivreMen's Freeski HalfpipeQualificação – Run 1
06:30Esqui MontanhismoMen's SprintBaterias classificatórias
07:27Esqui Estilo LivreMen's Freeski HalfpipeQualificação – Run 2
07:30Esqui Estilo LivreMen's AerialsFinal 1 – Saltos
08:30Esqui Estilo LivreMen's AerialsFinal 2 – 🏅 medalha
08:55Esqui MontanhismoWomen's SprintFinal – 🏅 medalha
09:00Combinado NórdicoTeam SprintCross-country – 🏅 medalha
09:05CurlingWomen's Round Robin – Session 12Japão x China / Suíça x EUA / Canadá x Coreia / Grã-Bretanha x Itália
09:15Esqui MontanhismoMen's SprintFinal – 🏅 medalha
10:40Hóquei no GeloFemininoDisputa do bronze – 🥉
12:30Patinação de VelocidadeMen's 1500mFinal – 🏅 medalha
15:00Patinação ArtísticaWomen's Single SkatingPrograma livre – 🏅 medalha
15:05CurlingMasculinoSemifinais
15:10Hóquei no GeloFemininoFinal – 🏅 medalha
15:30Esqui Estilo LivreWomen's Freeski HalfpipeQualificação – Run 1
16:27Esqui Estilo LivreWomen's Freeski HalfpipeQualificação – Run 2

Sexta-feira, 20/02

Horário (Brasília)EsporteEventoDetalhes
06:00Esqui Estilo LivreWomen's Ski CrossSeeding
08:00Esqui Estilo LivreWomen's Ski CrossOitavas, quartas e semifinais
09:10Esqui Estilo LivreWomen's Ski CrossFinal pequena
09:15Esqui Estilo LivreWomen's Ski CrossFinal – 🏅 medalha
10:05CurlingFemininoSemifinais
10:15BiathlonMen's 15km Mass StartFinal – 🏅 medalha
12:30Patinação de VelocidadeWomen's 1500mFinal – 🏅 medalha
12:40Hóquei no GeloMasculinoSemifinais
14:00Bobsleigh2-womanHeats 1 e 2
15:05CurlingMasculinoDisputa do bronze – 🥉
15:30Esqui Estilo LivreMen's Freeski HalfpipeFinal – Runs 1 a 3 – 🏅 medalha
16:15Short TrackWomen's 1500mQuartas e semifinais
17:10Hóquei no GeloMasculinoSemifinais
17:18Short TrackMen's 5000m RelayFinal B
17:30Short TrackMen's 5000m RelayFinal A – 🏅 medalha
18:00Short TrackWomen's 1500mFinal B
18:07Short TrackWomen's 1500mFinal A – 🏅 medalha

Sábado, 21/02

Horário (Brasília)EsporteEventoDetalhes
06:00Bobsleigh4-manHeats 1 e 2
06:00Esqui Estilo LivreMen's Ski CrossSeeding
06:45Esqui Estilo LivreMixed Team AerialsFinal – 🏅 medalha
07:00Esqui Cross-CountryMen's 50km Mass StartFinal – 🏅 medalha
08:00Esqui Estilo LivreMen's Ski CrossOitavas, quartas e semifinais
09:15Esqui Estilo LivreMen's Ski CrossFinal – 🏅 medalha
09:30Esqui MontanhismoMixed RelayFinal – 🏅 medalha
10:05CurlingFemininoDisputa do bronze – 🥉
10:15BiathlonWomen's 12.5km Mass StartFinal – 🏅 medalha
11:00Patinação de VelocidadeMass StartSemifinais
12:40Patinação de VelocidadeMen's Mass StartFinal – 🏅 medalha
13:15Patinação de VelocidadeWomen's Mass StartFinal – 🏅 medalha
15:00Bobsleigh2-womanHeats 3 e 4 – 🏅 medalha
15:05CurlingMasculinoFinal – 🏅 medalha
15:30Esqui Estilo LivreWomen's Freeski HalfpipeFinal – Runs 1 a 3 – 🏅 medalha
16:40Hóquei no GeloMasculinoDisputa do bronze – 🥉

Domingo, 22/02

Horário (Brasília)EsporteEventoDetalhes
06:00Bobsleigh4-manHeat 3
06:00Esqui Cross-CountryWomen's 50km Mass StartFinal – 🏅 medalha
07:05CurlingFemininoFinal – 🏅 medalha
08:15Bobsleigh4-manHeat 4 – 🏅 medalha
10:10Hóquei no GeloMasculinoFinal – 🏅 medalha
16:00CerimôniasEncerramentoClosing Ceremony
