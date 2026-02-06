Confira o calendário completo das Olimpíadas de Inverno de 2026

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 acontecerão nos Alpes da Itália. A edição será realizada entre os dias 6 e 22 de fevereiro de 2026, com competições distribuídas entre Milão e Cortina d’Ampezzo, duas cidades que dividirão oficialmente a organização do evento.
No Brasil, a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 será feita pelo Grupo Globo, com exibição na TV Globo, sportv, Globoplay e GE.globo, além da CazéTV.
Datas, duração e dimensão do evento
A Olimpíada de Inverno contará com 17 dias consecutivos de disputas, reunindo mais de 3.500 atletas de 93 países, que competirão em 16 modalidades e mais de 100 provas, com um total de 195 medalhas olímpicas em jogo.
Confira abaixo a agenda completa do torneio.
Sexta-feira, 06/02
|Modalidade
|Horário (Brasília)
|Competidores
|Patinação Artística
|05:55
|Evento por Equipes – Dança no Gelo (Dança Rítmica)
|Curling
|06:05
|Suécia x Grã-Bretanha
|Curling
|06:05
|Itália x Suíça
|Curling
|06:05
|Estados Unidos x Canadá
|Patinação Artística
|07:35
|Evento por Equipes – Duplas (Programa Curto)
|Hóquei no Gelo
|08:10
|França x Japão (Feminino)
|Patinação Artística
|09:35
|Evento por Equipes – Individual Feminino (Programa Curto)
|Curling
|10:35
|Itália x Estônia
|Curling
|10:35
|Suécia x Noruega
|Curling
|10:35
|Tchéquia x Estados Unidos
|Curling
|10:35
|Coreia x Grã-Bretanha
|Hóquei no Gelo
|10:40
|Tchéquia x Suíça (Feminino)
|Cerimônia
|16:00
|Cerimônia de Abertura
Sábado, 07/02
|Modalidade
|Horário (Brasília)
|Competidores
|Curling
|06:05
|Grã-Bretanha x Canadá
|Curling
|06:05
|Suíça x Suécia
|Esqui Estilo Livre
|06:30
|Slopestyle Feminino – Qualificação (Run 1)
|Esqui Alpino
|07:30
|Descida Masculina (Final)
|Esqui Estilo Livre
|07:35
|Slopestyle Feminino – Qualificação (Run 2)
|Hóquei no Gelo
|08:10
|Alemanha x Japão (Feminino)
|Esqui Cross-Country
|09:00
|Skiathlon Feminino 10km + 10km
|Esqui Estilo Livre
|10:00
|Slopestyle Masculino – Qualificação (Run 1)
|Curling
|10:35
|Grã-Bretanha x Estados Unidos
|Curling
|10:35
|Suécia x Itália
|Curling
|10:35
|Estônia x Noruega
|Curling
|10:35
|Coreia x Tchéquia
|Hóquei no Gelo
|10:40
|Suécia x Itália (Feminino)
|Esqui Estilo Livre
|11:05
|Slopestyle Masculino – Qualificação (Run 2)
|Patinação de Velocidade
|12:00
|3000m Feminino
|Hóquei no Gelo
|12:40
|Estados Unidos x Finlândia (Feminino)
|Patinação Artística
|15:45
|Evento por Equipes – Individual Masculino (Programa Curto)
|Hóquei no Gelo
|17:10
|Suíça x Canadá (Feminino)
|Patinação Artística
|18:05
|Evento por Equipes – Dança no Gelo (Dança Livre)
Domingo, 08/02
|Modalidade
|Horário (Brasília)
|Competidores
|Snowboard
|05:00
|Slalom Gigante Paralelo Feminino – Qualificação
|Snowboard
|05:30
|Slalom Gigante Paralelo Masculino – Qualificação
|Curling
|06:05
|Estônia x Coreia
|Curling
|06:05
|Noruega x Tchéquia
|Snowboard
|06:30
|Slalom Gigante Paralelo Masculino – Eliminatórias
|Esqui Alpino
|07:30
|Descida Feminina (Final)
|Esqui Cross-Country
|08:30
|Skiathlon Masculino 10km + 10km
|Biathlon
|10:05
|Revezamento Misto 4x6km
|Curling
|10:35
|Itália x Tchéquia
|Curling
|10:35
|Canadá x Suécia
|Curling
|10:35
|Estados Unidos x Estônia
|Curling
|10:35
|Grã-Bretanha x Suíça
|Patinação de Velocidade
|12:00
|5000m Masculino
|Hóquei no Gelo
|12:40
|França x Suécia (Feminino)
|Patinação Artística
|15:30
|Evento por Equipes – Duplas (Programa Livre)
|Snowboard
|15:30
|Big Air Feminino – Qualificação (Run 1)
|Snowboard
|16:15
|Big Air Feminino – Qualificação (Run 2)
|Patinação Artística
|16:45
|Evento por Equipes – Individual Feminino (Programa Livre)
|Snowboard
|17:00
|Big Air Feminino – Qualificação (Run 3)
|Hóquei no Gelo
|17:10
|Tchéquia x Finlândia (Feminino)
Segunda-feira, 09/02
|Modalidade
|Horário (Brasília)
|Competidores
|Patinação Artística
|06:05
|Evento por Equipes – Individual Masculino (Programa Livre)
|Curling
|06:05
|Tchéquia x Estônia
|Curling
|06:05
|Suíça x Canadá
|Curling
|06:05
|Noruega x Coreia
|Curling
|06:05
|Estados Unidos x Itália
|Esqui Alpino
|06:30
|Combinado por Equipes Masculino – Downhill
|Hóquei no Gelo
|08:10
|Japão x Itália (Feminino)
|Esqui Estilo Livre
|08:30
|Slopestyle Feminino – Final (Run 1)
|Esqui Estilo Livre
|08:59
|Slopestyle Feminino – Final (Run 2)
|Esqui Estilo Livre
|09:28
|Slopestyle Feminino – Final (Run 3)
|Esqui Alpino
|10:00
|Combinado por Equipes Masculino – Slalom
|Hóquei no Gelo
|12:40
|Alemanha x França (Feminino)
|Luge
|13:00
|Individual Feminino – Descida 1
|Patinação de Velocidade
|13:30
|1000m Feminino
|Salto com Esqui
|14:00
|Colina Normal Masculino – Treino
|Curling
|14:05
|Semifinal – Duplas Mistas
|Curling
|14:05
|Semifinal – Duplas Mistas
|Luge
|14:35
|Individual Feminino – Descida 2
|Salto com Esqui
|15:00
|Colina Normal Masculino – 1ª rodada
|Patinação Artística
|15:20
|Dança no Gelo – Dança Rítmica
|Snowboard
|15:30
|Big Air Feminino – Final (Run 1)
|Snowboard
|15:53
|Big Air Feminino – Final (Run 2)
|Salto com Esqui
|16:12
|Colina Normal Masculino – Final
|Snowboard
|16:17
|Big Air Feminino – Final (Run 3)
|Hóquei no Gelo
|16:40
|Suíça x Estados Unidos (Feminino)
|Hóquei no Gelo
|17:10
|Canadá x Tchéquia (Feminino)
Terça-feira, 10/02
|Modalidade
|Horário (Brasília)
|Competidores
|Esqui Cross-Country
|05:15
|Sprint Clássico Feminino – Qualificação
|Esqui Cross-Country
|05:55
|Sprint Clássico Masculino – Qualificação
|Esqui Alpino
|06:30
|Combinado por Equipes Feminino – Downhill
|Patinação de Velocidade (Pista Curta)
|06:30–06:51
|500m Feminino – Heats 1 a 8
|Patinação de Velocidade (Pista Curta)
|07:10–07:38
|1000m Masculino – Heats 1 a 8
|Esqui Estilo Livre
|07:15
|Moguls Masculino – Qualificação
|Esqui Cross-Country
|07:45–09:03
|Sprint Clássico – Quartas e Semifinais
|Patinação de Velocidade (Pista Curta)
|08:59–09:40
|Revezamento Misto – Quartas e Semifinais
|Esqui Estilo Livre
|08:30–09:28
|Slopestyle Masculino – Final (Runs 1 a 3)
|Esqui Cross-Country
|09:13
|Sprint Clássico Feminino – Final
|Esqui Cross-Country
|09:25
|Sprint Clássico Masculino – Final
|Biathlon
|09:30
|20km Masculino Individual
|Esqui Alpino
|10:00
|Combinado por Equipes Feminino – Slalom
|Curling
|10:05
|Disputa do Bronze – Duplas Mistas
|Esqui Estilo Livre
|10:15
|Moguls Feminino – Qualificação
|Hóquei no Gelo
|12:40
|Itália x Alemanha (Feminino)
|Luge
|13:00
|Individual Feminino – Descida 3
|Salto com Esqui
|13:30
|Equipe Mista – Treino
|Curling
|14:05
|Final – Duplas Mistas
|Patinação Artística
|14:30
|Individual Masculino – Programa Curto
|Luge
|14:34
|Individual Feminino – Descida 4
|Salto com Esqui
|14:45
|Equipe Mista – 1ª rodada
|Salto com Esqui
|16:00
|Equipe Mista – Final
|Hóquei no Gelo
|16:10
|Canadá x Estados Unidos (Feminino)
|Hóquei no Gelo
|17:10
|Finlândia x Suíça (Feminino)
Quarta-feira, 11/02
|Modalidade
|Horário (Brasília)
|Competidores
|Combinado Nórdico
|05:10
|Gundersen Individual – Treino (Salto)
|Combinado Nórdico
|06:00
|Gundersen Individual – Prova de Salto
|Snowboard
|06:30
|Halfpipe Feminino – Qualificação (Run 1)
|Esqui Estilo Livre
|07:00
|Moguls Feminino – Qualificação 2
|Snowboard
|07:27
|Halfpipe Feminino – Qualificação (Run 2)
|Esqui Alpino
|07:30
|Super-G Masculino
|Combinado Nórdico
|09:45
|Gundersen Individual – Cross-Country
|Biathlon
|10:15
|15km Feminino Individual
|Esqui Estilo Livre
|10:15
|Moguls Feminino – Final 1
|Esqui Estilo Livre
|10:55
|Moguls Feminino – Final 2
|Hóquei no Gelo
|12:40
|Eslováquia x Finlândia (Masculino)
|Luge
|13:00
|Duplas Femininas – Descida 1
|Luge
|13:51
|Duplas Masculinas – Descida 1
|Patinação de Velocidade
|14:30
|1000m Masculino
|Luge
|14:53
|Duplas Femininas – Descida 2
|Curling
|15:05
|Suécia x Itália
|Curling
|15:05
|Canadá x Alemanha
|Curling
|15:05
|Tchéquia x Estados Unidos
|Curling
|15:05
|China x Grã-Bretanha
|Patinação Artística
|15:30
|Dança no Gelo – Dança Livre
|Snowboard
|15:30
|Halfpipe Masculino – Qualificação (Run 1)
|Luge
|15:44
|Duplas Masculinas – Descida 2
|Snowboard
|16:27
|Halfpipe Masculino – Qualificação (Run 2)
|Hóquei no Gelo
|17:10
|Suécia x … (Masculino)
Quinta-feira, 12/02
|Horário (Brasília)
|Modalidade
|Evento
|Detalhes
|05:05
|Curling
|Round Robin Feminino – Sessão 1
|ITA x SUI / JPN x SWE / CAN x DEN / KOR x USA
|05:30
|Skeleton
|Masculino – Heat 1
|Classificatório
|06:00
|Esqui Estilo Livre
|Moguls Masculino – Qualificação 2
|Classificatório
|06:00
|Snowboard
|Snowboard Cross Masculino – Seeding Run 1
|Classificatório
|06:55
|Snowboard
|Snowboard Cross Masculino – Seeding Run 2
|Classificatório
|07:08
|Skeleton
|Masculino – Heat 2
|Classificatório
|07:30
|Esqui Alpino
|Super-G Feminino
|🏅 Disputa por medalha
|08:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino – Grupo A
|Suíça x França
|08:15
|Esqui Estilo Livre
|Moguls Masculino – Final 1
|Final
|08:55
|Esqui Estilo Livre
|Moguls Masculino – Final 2
|🏅 Medalha
|09:00
|Esqui Cross-Country
|10km Feminino
|🏅 Disputa por medalha
|09:45
|Snowboard
|Snowboard Cross Masculino – Oitavas
|Baterias 1 a 8
|10:18
|Snowboard
|Snowboard Cross Masculino – Quartas
|Quartas de final
|10:39
|Snowboard
|Snowboard Cross Masculino – Semifinais
|Semifinais
|11:01
|Snowboard
|Snowboard Cross Masculino – Final
|🏅 Medalha
|14:30
|Luge
|Revezamento por Equipes
|🏅 Medalha
|14:30
|Hóquei no Gelo
|Masculino – Grupo A
|Tchéquia x Canadá
|15:05
|Curling
|Round Robin Feminino – Sessão 2
|CHN x GBR / DEN x JPN / SWE x USA / ITA x KOR
|15:30
|Snowboard
|Halfpipe Feminino – Final Run 1
|Final
|15:59
|Snowboard
|Halfpipe Feminino – Final Run 2
|Final
|16:32
|Snowboard
|Halfpipe Feminino – Final Run 3
|🏅 Medalha
|17:43
|Patinação de Velocidade
|Short Track 500m Feminino – Final A
|🏅 Medalha
|17:48
|Patinação de Velocidade
|Short Track 1000m Masculino – Final A
|🏅 Medalha
Sexta-feira, 13/02
|Horário (Brasília)
|Modalidade
|Evento
|Detalhes
|05:05
|Curling
|Round Robin Masculino – Sessão 3
|CHN x NOR / CAN x USA / GBR x ITA / SUI x CZE
|06:00
|Snowboard
|Snowboard Cross Feminino – Seeding Run 1
|Classificatório
|06:55
|Snowboard
|Snowboard Cross Feminino – Seeding Run 2
|Classificatório
|09:30
|Snowboard
|Snowboard Cross Feminino – Oitavas
|Baterias
|10:00
|Biathlon
|Sprint Masculino 10km
|🏅 Disputa por medalha
|10:05
|Curling
|Round Robin Feminino – Sessão 3
|GBR x KOR / USA x CAN / DEN x SWE / CHN x SUI
|10:46
|Snowboard
|Snowboard Cross Feminino – Final
|🏅 Medalha
|12:00
|Skeleton
|Feminino – Heat 1
|Classificatório
|12:00
|Patinação de Velocidade
|10.000m Masculino
|🏅 Medalha
|12:40
|Hóquei no Gelo
|Masculino – Grupo A
|França x Tchéquia
|12:40
|Hóquei no Gelo
|Feminino – Quartas de final
|Playoffs
|13:48
|Skeleton
|Feminino – Heat 2
|Classificatório
|15:00
|Patinação Artística
|Individual Masculino – Programa Livre
|🏅 Medalha
|15:05
|Curling
|Round Robin Masculino – Sessão 4
|GER x ITA / CAN x SWE / SUI x CHN / CZE x NOR
|15:30
|Skeleton
|Masculino – Heat 3
|Classificatório
|15:30
|Snowboard
|Halfpipe Masculino – Final Run 1
|Final
|15:59
|Snowboard
|Halfpipe Masculino – Final Run 2
|Final
|16:28
|Snowboard
|Halfpipe Masculino – Final Run 3
|🏅 Medalha
|17:05
|Skeleton
|Masculino – Heat 4
|🏅 Medalha
|17:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino – Grupo A
|Canadá x Suíça
Sábado, 14/02
|Horário (Brasília)
|Esporte
|Evento
|Detalhes
|05:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 4
|Suíça x Japão
|05:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 4
|Itália x China
|06:00
|Curling
|Women's Round Robin – Session 4
|Grã-Bretanha x Canadá
|06:30
|Esqui Alpino
|Men's Giant Slalom – Run 1
|—
|06:31
|Esqui Estilo Livre
|Women's Dual Moguls – 1/16 Final
|Baterias 1 a 15
|07:01
|Esqui Estilo Livre
|Women's Dual Moguls – Oitavas
|Baterias 1 a 8
|07:20
|Esqui Estilo Livre
|Women's Dual Moguls – Quartas
|Baterias 1 a 4
|07:35
|Esqui Estilo Livre
|Women's Dual Moguls – Semifinais
|Baterias 1 e 2
|07:46
|Esqui Estilo Livre
|Women's Dual Moguls – Final Bronze
|Vale medalha
|07:48
|Esqui Estilo Livre
|Women's Dual Moguls – Final Ouro
|Vale medalha
|08:00
|Esqui Cross-country
|Women's 4 x 7.5km Relay
|Final – medalha
|08:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino – Grupo B
|Suécia x Eslováquia
|08:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino – Grupo C
|Alemanha x Letônia
|09:30
|Esqui Alpino
|Men's Giant Slalom – Run 2
|Final – medalha
|10:05
|Curling
|Men's Round Robin – Session 5
|Jogos simultâneos
|10:45
|Biathlon
|Women's 7.5km Sprint
|Final – medalha
|12:00
|Patinação de Velocidade
|Women's Team Pursuit – Quartas
|—
|12:40
|Hóquei no Gelo
|Masculino – Grupo B
|Finlândia x Itália
|13:00
|Patinação de Velocidade
|Men's 500m
|Final – medalha
|14:00
|Salto de Esqui
|Men's Large Hill – Classificatória
|—
|15:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 5
|Jogos simultâneos
|16:35
|Skeleton
|Women – Heat 4
|Final – medalha
|16:57
|Salto de Esqui
|Men's Large Hill – Final
|Medalha de ouro
|18:42
|Short Track
|Men's 1500m – Final A
|Medalha de ouro
Domingo, 15/02
|Horário (Brasília)
|Esporte
|Evento
|Detalhes
|05:05
|Curling
|Men's Round Robin – Session 6
|Jogos simultâneos
|06:00
|Esqui Alpino
|Women's Giant Slalom – Run 1
|—
|06:30
|Bobsleigh
|Women's Monobob – Heat 1
|—
|06:31
|Esqui Estilo Livre
|Men's Dual Moguls – 1/16 Final
|Baterias iniciais
|07:15
|Biathlon
|Men's 12.5km Pursuit
|Final – medalha
|08:00
|Esqui Cross-country
|Men's 4 x 7.5km Relay
|Final – medalha
|09:30
|Esqui Alpino
|Women's Giant Slalom – Run 2
|Final – medalha
|10:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 6
|Jogos simultâneos
|10:45
|Biathlon
|Women's 10km Pursuit
|Final – medalha
|12:00
|Patinação de Velocidade
|Men's Team Pursuit – Quartas
|—
|13:03
|Patinação de Velocidade
|Women's 500m
|Final – medalha
|14:00
|Skeleton
|Mixed Team
|Final – medalha
|15:05
|Curling
|Men's Round Robin – Session 7
|Jogos simultâneos
|15:45
|Patinação Artística
|Pair Skating – Short Program
|—
|16:57
|Salto de Esqui
|Women's Large Hill – Final
|Medalha de ouro
|17:15
|Esqui Estilo Livre
|Men's Freeski Big Air – Qualificação
|Run 2 e 3
Segunda-feira, 16/02
|Horário (Brasília)
|Esporte
|Evento
|Detalhes
|05:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 7
|China x Canadá / Suécia x Suíça / Dinamarca x Grã-Bretanha
|06:00
|Esqui Alpino
|Men's Slalom – Run 1
|—
|06:00
|Bobsleigh
|2-man – Heat 1
|—
|06:30
|Snowboard
|Women's Slopestyle – Qualificação
|Run 1
|07:00
|Short Track
|Women's 1000m
|Quartas de final
|07:17
|Short Track
|Men's 500m
|Baterias classificatórias
|07:35
|Snowboard
|Women's Slopestyle – Qualificação
|Run 2
|07:57
|Bobsleigh
|2-man – Heat 2
|—
|07:57
|Short Track
|Women's 1000m
|Semifinais
|08:06
|Short Track
|Men's 5000m Relay
|Semifinais
|08:41
|Short Track
|Women's 1000m – Final B
|—
|08:47
|Short Track
|Women's 1000m – Final A
|Final – medalha
|09:30
|Esqui Alpino
|Men's Slalom – Run 2
|Final – medalha
|10:00
|Snowboard
|Men's Slopestyle – Qualificação
|Run 1
|10:05
|Curling
|Men's Round Robin – Session 8
|Jogos simultâneos
|11:05
|Snowboard
|Men's Slopestyle – Qualificação
|Run 2
|12:40
|Hóquei no Gelo
|Women's Play-offs
|Semifinais
|14:00
|Salto de Esqui
|Men's Super Team
|Rodadas classificatórias
|15:00
|Bobsleigh
|Women's Monobob – Heat 3
|—
|15:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 8
|Jogos simultâneos
|15:30
|Esqui Estilo Livre
|Women's Freeski Big Air
|Final – Runs 1 a 3
|16:00
|Patinação Artística
|Pair Skating – Free Skating
|Final – medalha
|16:20
|Salto de Esqui
|Men's Super Team
|Final – medalha
|17:06
|Bobsleigh
|Women's Monobob – Heat 4
|Final – medalha
|17:10
|Hóquei no Gelo
|Women's Play-offs
|Semifinais
Terça-feira, 17/02
|Horário (Brasília)
|Esporte
|Evento
|Detalhes
|05:05
|Curling
|Men's Round Robin – Session 9
|Jogos simultâneos
|05:10
|Combinado Nórdico
|Individual Gundersen
|Salto – treino
|06:00
|Combinado Nórdico
|Individual Gundersen
|Salto – competição
|06:45
|Esqui Estilo Livre
|Women's Aerials
|Qualificação
|08:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Play-off classificatório
|09:00
|Snowboard
|Women's Slopestyle
|Final – Runs 1 a 3
|09:30
|Esqui Estilo Livre
|Men's Aerials
|Qualificação
|09:45
|Combinado Nórdico
|Individual Gundersen
|Cross-country – medalha
|10:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 9
|Jogos simultâneos
|10:30
|Biathlon
|Men's 4 x 7.5km Relay
|Final – medalha
|10:30
|Patinação de Velocidade
|Team Pursuit
|Semifinais
|11:24
|Patinação de Velocidade
|Team Pursuit
|Finais D e C
|12:22
|Patinação de Velocidade
|Men's Team Pursuit
|Final B – bronze
|12:28
|Patinação de Velocidade
|Men's Team Pursuit
|Final A – ouro
|12:41
|Patinação de Velocidade
|Women's Team Pursuit
|Finais – bronze e ouro
|14:45
|Patinação Artística
|Women's Single Skating
|Programa curto
|15:00
|Bobsleigh
|2-man – Heat 3
|—
|15:05
|Curling
|Men's Round Robin – Session 1
Quarta-feira, 18/02
|Horário (Brasília)
|Esporte
|Evento
|Detalhes
|05:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 10
|Suécia x Coreia do Sul / EUA x Grã-Bretanha / China x Dinamarca
|05:45
|Esqui Cross-Country
|Women's Team Sprint (Livre)
|Qualificação
|06:00
|Esqui Alpino
|Women's Slalom
|Run 1
|06:15
|Esqui Cross-Country
|Men's Team Sprint (Livre)
|Qualificação
|07:30
|Esqui Estilo Livre
|Women's Aerials
|Final 1 – Saltos 1 e 2
|07:45
|Esqui Cross-Country
|Women's Team Sprint (Livre)
|Final – 🏅 medalha
|08:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Quartas de final
|08:15
|Esqui Cross-Country
|Men's Team Sprint (Livre)
|Final – 🏅 medalha
|08:30
|Esqui Estilo Livre
|Women's Aerials
|Final 2 – 🏅 medalha
|08:30
|Snowboard
|Men's Slopestyle
|Final – Runs 1 a 3 – 🏅 medalha
|09:30
|Esqui Alpino
|Women's Slalom
|Run 2 – 🏅 medalha
|10:05
|Curling
|Men's Round Robin – Session 11
|China x Tchéquia / Itália x Canadá / EUA x Grã-Bretanha / Noruega x Suíça
|10:45
|Biathlon
|Women's 4 x 6km Relay
|Final – 🏅 medalha
|12:40
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Quartas de final
|14:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Quartas de final
|15:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 11
|Grã-Bretanha x Japão / Canadá x Itália / China x Suécia / Suíça x Dinamarca
|16:15
|Short Track
|Men's 500m
|Quartas de final e semifinais
|16:51
|Short Track
|Women's 3000m Relay
|Final B
|17:00
|Short Track
|Women's 3000m Relay
|Final A – 🏅 medalha
|17:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Quartas de final
|17:27
|Short Track
|Men's 500m
|Final B
|17:32
|Short Track
|Men's 500m
|Final A – 🏅 medalha
Quinta-feira, 19/02
|Horário (Brasília)
|Esporte
|Evento
|Detalhes
|05:05
|Curling
|Men's Round Robin – Session 12
|Noruega x Canadá / Suécia x Tchéquia / China x Alemanha / Itália x Suíça
|05:10
|Combinado Nórdico
|Team Sprint
|Salto – treino
|05:50
|Esqui Montanhismo
|Women's Sprint
|Baterias classificatórias
|06:00
|Combinado Nórdico
|Team Sprint
|Salto – competição
|06:30
|Esqui Estilo Livre
|Men's Freeski Halfpipe
|Qualificação – Run 1
|06:30
|Esqui Montanhismo
|Men's Sprint
|Baterias classificatórias
|07:27
|Esqui Estilo Livre
|Men's Freeski Halfpipe
|Qualificação – Run 2
|07:30
|Esqui Estilo Livre
|Men's Aerials
|Final 1 – Saltos
|08:30
|Esqui Estilo Livre
|Men's Aerials
|Final 2 – 🏅 medalha
|08:55
|Esqui Montanhismo
|Women's Sprint
|Final – 🏅 medalha
|09:00
|Combinado Nórdico
|Team Sprint
|Cross-country – 🏅 medalha
|09:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 12
|Japão x China / Suíça x EUA / Canadá x Coreia / Grã-Bretanha x Itália
|09:15
|Esqui Montanhismo
|Men's Sprint
|Final – 🏅 medalha
|10:40
|Hóquei no Gelo
|Feminino
|Disputa do bronze – 🥉
|12:30
|Patinação de Velocidade
|Men's 1500m
|Final – 🏅 medalha
|15:00
|Patinação Artística
|Women's Single Skating
|Programa livre – 🏅 medalha
|15:05
|Curling
|Masculino
|Semifinais
|15:10
|Hóquei no Gelo
|Feminino
|Final – 🏅 medalha
|15:30
|Esqui Estilo Livre
|Women's Freeski Halfpipe
|Qualificação – Run 1
|16:27
|Esqui Estilo Livre
|Women's Freeski Halfpipe
|Qualificação – Run 2
Sexta-feira, 20/02
|Horário (Brasília)
|Esporte
|Evento
|Detalhes
|06:00
|Esqui Estilo Livre
|Women's Ski Cross
|Seeding
|08:00
|Esqui Estilo Livre
|Women's Ski Cross
|Oitavas, quartas e semifinais
|09:10
|Esqui Estilo Livre
|Women's Ski Cross
|Final pequena
|09:15
|Esqui Estilo Livre
|Women's Ski Cross
|Final – 🏅 medalha
|10:05
|Curling
|Feminino
|Semifinais
|10:15
|Biathlon
|Men's 15km Mass Start
|Final – 🏅 medalha
|12:30
|Patinação de Velocidade
|Women's 1500m
|Final – 🏅 medalha
|12:40
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Semifinais
|14:00
|Bobsleigh
|2-woman
|Heats 1 e 2
|15:05
|Curling
|Masculino
|Disputa do bronze – 🥉
|15:30
|Esqui Estilo Livre
|Men's Freeski Halfpipe
|Final – Runs 1 a 3 – 🏅 medalha
|16:15
|Short Track
|Women's 1500m
|Quartas e semifinais
|17:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Semifinais
|17:18
|Short Track
|Men's 5000m Relay
|Final B
|17:30
|Short Track
|Men's 5000m Relay
|Final A – 🏅 medalha
|18:00
|Short Track
|Women's 1500m
|Final B
|18:07
|Short Track
|Women's 1500m
|Final A – 🏅 medalha
Sábado, 21/02
|Horário (Brasília)
|Esporte
|Evento
|Detalhes
|06:00
|Bobsleigh
|4-man
|Heats 1 e 2
|06:00
|Esqui Estilo Livre
|Men's Ski Cross
|Seeding
|06:45
|Esqui Estilo Livre
|Mixed Team Aerials
|Final – 🏅 medalha
|07:00
|Esqui Cross-Country
|Men's 50km Mass Start
|Final – 🏅 medalha
|08:00
|Esqui Estilo Livre
|Men's Ski Cross
|Oitavas, quartas e semifinais
|09:15
|Esqui Estilo Livre
|Men's Ski Cross
|Final – 🏅 medalha
|09:30
|Esqui Montanhismo
|Mixed Relay
|Final – 🏅 medalha
|10:05
|Curling
|Feminino
|Disputa do bronze – 🥉
|10:15
|Biathlon
|Women's 12.5km Mass Start
|Final – 🏅 medalha
|11:00
|Patinação de Velocidade
|Mass Start
|Semifinais
|12:40
|Patinação de Velocidade
|Men's Mass Start
|Final – 🏅 medalha
|13:15
|Patinação de Velocidade
|Women's Mass Start
|Final – 🏅 medalha
|15:00
|Bobsleigh
|2-woman
|Heats 3 e 4 – 🏅 medalha
|15:05
|Curling
|Masculino
|Final – 🏅 medalha
|15:30
|Esqui Estilo Livre
|Women's Freeski Halfpipe
|Final – Runs 1 a 3 – 🏅 medalha
|16:40
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Disputa do bronze – 🥉
Domingo, 22/02
|Horário (Brasília)
|Esporte
|Evento
|Detalhes
|06:00
|Bobsleigh
|4-man
|Heat 3
|06:00
|Esqui Cross-Country
|Women's 50km Mass Start
|Final – 🏅 medalha
|07:05
|Curling
|Feminino
|Final – 🏅 medalha
|08:15
|Bobsleigh
|4-man
|Heat 4 – 🏅 medalha
|10:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Final – 🏅 medalha
|16:00
|Cerimônias
|Encerramento
|Closing Ceremony