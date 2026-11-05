Imposto do pecado terá alíquotas de até 66,7% para cigarro e bebidas; veja produtos

RESUMO ＋ O governo federal definiu as alíquotas do Imposto Seletivo, conhecido como "imposto do pecado", para 2027. A cobrança começará em 2 de fevereiro e atingirá produtos como cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, veículos, aeronaves e embarcações. As regras estão na Medida Provisória nº 1.399/2026, que estabelece taxas temporárias e prevê benefícios para determinadas categorias. O Executivo deverá enviar ao Congresso, até 31 de maio de 2027, um projeto com as alíquotas definitivas previstas para 2028.

O governo federal definiu as regras e as alíquotas do Imposto Seletivo, conhecido como “imposto do pecado”, para 2027. Previsto na Reforma Tributária, o tributo recairá sobre produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e veículos.

As regras estão na Medida Provisória nº 1.399/2026, publicada em 4 de novembro, e preveem o início da cobrança em 2 de fevereiro de 2027. As taxas estabelecidas são gradativas e valem até o fim do ano, quando deverão ser substituídas por alíquotas permanentes, que devem entrar em vigor em 2028.

Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Contabilidade, explica que trata-se de um tributo diferente dos impostos gerais sobre o consumo. "O Imposto Seletivo foi criado para desestimular a produção, a comercialização e o consumo de determinados bens e serviços”, disse.

Alíquotas do imposto do pecado em 2027

A medida provisória estabelece diferentes taxas conforme o produto. Confira os percentuais previstos para o próximo ano:

Bebidas açucaradas: 2,6%;

Cervejas de malte: 4,2%;

Vinhos e determinadas bebidas fermentadas: 8%;

Vermutes e bebidas da posição 22.05: 12%;

Vinhos específicos, determinadas bebidas fermentadas e bebidas refrescantes enquadradas na classificação legal: 16%;

Cachaça e aguardentes de cana especificadas na medida provisória: 20%;

Demais destilados enquadrados na posição 22.08: 24%;

Cigarros e cigarrilhas especificados na legislação: 66,7% sobre uma base de cálculo específica, acrescidos de R$ 3,50 por vintena;

Demais produtos fumígenos: 37,5%;

Concursos de prognósticos (loterias e apostas): 0,5%.

No caso dos cigarros e cigarrilhas, a alíquota de 66,7% não incide diretamente sobre o preço integral de venda ao consumidor. Durante a transição, a base de cálculo corresponde a 15% do preço de venda no varejo, além da parcela específica de R$ 3,50 por vintena.

Imposto para carros, aeronaves e embarcações

A tributação de veículos automotores terá critérios próprios, com alíquotas-base correspondentes a características como fonte de energia, potência, eficiência energética, desempenho estrutural, tecnologias assistivas e reciclabilidade.

Para aeronaves, a alíquota prevista é de 6,8%. Barcos a motor terão taxa de 12%, enquanto outras embarcações de recreio ou esporte a motor enquadradas na classificação legal terão alíquota de 7,8%.

A medida também prevê situações de alíquota zero, como veículos adquiridos por pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e taxistas, desde que cumpridas as condições legais. Veículos com registro de versão sustentável também poderão ser contemplados.

Caminhões cujo peso é igual ou superior a 3.500 kg estão entre as hipóteses de não incidência. A definição não inclui picapes, independentemente do peso.

O imposto do pecado vai aumentar os preços?

A entrada do Imposto Seletivo não significa necessariamente que todos os produtos tributados terão aumento de preço. O regime de 2027 foi estruturado para preservar, no geral, o peso da tributação durante a transição.

Ainda assim, o novo tributo passa a integrar a estrutura de custos das operações sujeitas à cobrança. O impacto sobre os preços dependerá do enquadramento fiscal, dos custos e das decisões comerciais de fabricantes, importadores e comerciantes.

Para Domingos, não basta conhecer a alíquota nominal. "As empresas precisam verificar como cada produto está classificado, qual regra se aplica à operação e como o tributo interfere na composição dos custos”, afirmou.

As regras de 2027 são temporárias. Até 31 de maio do próximo ano, o Executivo deverá encaminhar ao Congresso um projeto de lei com as alíquotas definitivas do Imposto Seletivo, previstas para vigorar a partir de 2028.