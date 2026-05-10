Esporte

Barcelona x Real Madrid: que horas e onde assistir ao jogo da La Liga

Clubes que lideram a tabela do torneio espanhol se enfrentam neste domingo, 10

Barcelona x Real Madrid: veja onde a partida será transmitida (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

Barcelona x Real Madrid: veja onde a partida será transmitida (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h02.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 10, pela La Liga.

O duelo, no Spotify Camp Nou, coloca frente a frente o líder e o vice-líder da competição. O Barcelona ocupa a 1ª posição, enquanto o Real Madrid aparece em 2º lugar.

Que horas assistir à Barcelona x Real Madrid

A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, neste domingo, 10.

Onde assistir à Barcelona x Real Madrid

O jogo será transmitido pelo Disney+ e pela ESPN.

Prováveis escalações

Barcelona

J. García; J. Koundé, P. Cubarsí, G. Martín e J. Cancelo; E. García, Pedri, M. Rashford, Gavi e F. López; R. Lewandowski.

Técnico: Hans-Dieter Flick.

Real Madrid

Courtois; T. Alexander-Arnold, A. Rüdiger, D. Huijsen e F. Garcia; T. Pitarch Pinar, E. Camavinga, B. Díaz e J. Bellingham; Vinícius Jr. e G.

Técnico: Álvaro Arbeloa.

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosFutebolBarça – FC BarcelonaReal Madrid

Mais de Esporte

West Ham x Arsenal: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Atlético-MG x Botafogo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Santos x Bragantino: horário, onde assistir e cenário do jogo

Mirassol x Chapecoense: horário, onde assistir e cenário do jogo

Mais na Exame

Pop

Kevin Hart será alvo de piadas em roast ao vivo da Netflix neste domingo

Brasil

Frente fria derruba temperaturas no Brasil neste fim de semana; confira

Inteligência Artificial

Veja 4 previsões dos anos 2000 sobre tecnologia que pareciam absurdas — e se confirmaram

Ciência

Cérebro continua ativo mesmo durante anestesia, diz estudo