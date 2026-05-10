Barcelona x Real Madrid: que horas e onde assistir ao jogo da La Liga

Barcelona x Real Madrid: veja onde a partida será transmitida (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)
Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h02.
Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 10, pela La Liga.
O duelo, no Spotify Camp Nou, coloca frente a frente o líder e o vice-líder da competição. O Barcelona ocupa a 1ª posição, enquanto o Real Madrid aparece em 2º lugar.
A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, neste domingo, 10.
O jogo será transmitido pelo Disney+ e pela ESPN.
J. García; J. Koundé, P. Cubarsí, G. Martín e J. Cancelo; E. García, Pedri, M. Rashford, Gavi e F. López; R. Lewandowski.
Técnico: Hans-Dieter Flick.
Courtois; T. Alexander-Arnold, A. Rüdiger, D. Huijsen e F. Garcia; T. Pitarch Pinar, E. Camavinga, B. Díaz e J. Bellingham; Vinícius Jr. e G.
Técnico: Álvaro Arbeloa.