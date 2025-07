Mundial de Clubes: quem é João Pedro, atacante brasileiro do Chelsea que brilhou no jogo contra PSG

João Pedro, atacante brasileiro de 23 anos, foi o grande protagonista da semifinal do Mundial de Clubes da Fifa 2025 ao marcar os dois gols que garantiram a vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Fluminense, clube onde foi revelado nas categorias de base em Xerém.

A partida, realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, teve grande repercussão internacional, com a imprensa destacando o “show de João Pedro” e sua postura respeitosa ao não comemorar os gols contra o time que o formou.

Chegada ao Chelsea e valorização no mercado

João Pedro chegou ao Chelsea em julho de 2025, vindo do Brighton, por uma transferência avaliada em cerca de 55 milhões de libras (aproximadamente R$ 410 milhões), com possíveis bônus que podem chegar a 5 milhões de libras.

Sua contratação incluiu um aumento salarial significativo, passando a ganhar cerca de 5,2 milhões de libras por ano (R$ 38,8 milhões), o que equivale a aproximadamente R$ 3,2 milhões mensais.

Gols decisivos na semifinal contra o Fluminense

O primeiro gol saiu aos 18 minutos do primeiro tempo, após um erro de passe do meio-campo tricolor que possibilitou um contra-ataque puxado por Pedro Neto. João Pedro aproveitou o rebote da zaga e acertou um chute no canto esquerdo alto do goleiro Fábio.

No segundo tempo, aos 11 minutos, ele aproveitou um contra-ataque, driblou os defensores e finalizou com força, acertando o travessão antes da bola cruzar a linha do gol, consolidando a vitória do Chelsea.

Gol na final e título mundial pelo Chelsea

Na final do Mundial de Clubes, disputada contra o Paris Saint-Germain, João Pedro voltou a ser decisivo ao marcar o terceiro gol da vitória do Chelsea por 3 a 0, com uma cavadinha sobre o goleiro Donnarumma.

Esse gol consolidou o título do Chelsea na competição e reforçou a importância do atacante para o clube inglês em sua estreia oficial.