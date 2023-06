Sorteio da Copa do Brasil: veja horário e onde assistir ao vivo e online

A CBF sorteia nesta terça-feira, 6, ás 13h, os confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil 2023. Após as quatro primeiras fases, oito equipes estão classificadas e lutam para chegar na semifinal do torneio.

Além da definição dos jogos da próxima fase, a CBF irá sortear o chaveamento completo até a grande final da competição. A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros.

O campeão deste ano poderá receber até R$ 92 milhões. Para alcançar o valor máximo, o clube precisa ser da Série A do Brasileirão e iniciar o torneio desde a primeira fase. Entre os 12 clubes que entraram na terceira fase, o prêmio pelo título chega a R$ 88,7 milhões.

Quem está nas quartas de final da Copa do Brasil?

Para as quartas de final da Copa do Brasil, os clubes classificados são: América Mineiro, Athletico Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo.

Onde assistir ao vivo e online o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

O sorteio acontece na sede da CBF no Rio de Janeiro. A entidade máxima do futebol brasileiro irá transmitir o evento ao vivo no canal do Youtube. O site Ge.com, SporTV, ESPN e outros canais esportivos também devem transmitir.

Premiação de cada fase da Copa do Brasil 2023: