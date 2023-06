Copa do Brasil: confrontos das quartas de final são definidos; veja chaveamento

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, no sorteio que foi realizado nesta terça-feira, 6. As oito equipes restantes da competição, foram distribuídas em quatro jogos que contam com partidas de ida e volta.

Nesta fase, os times foram sorteados no mesmo pote, sem restrição de confrontos. Os mandos de campo foram definidos pela CBF logo depois do sorteio dos quatro duelos.

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2023

Corinthians x América-MG

Palmeiras x São Paulo

Grêmio x Bahia

Flamengo x Athletico-PR

Confira o Chaveamento

Quando serão as quartas de final da Copa do Brasil?

As quartas de finais da Copa do Brasil estão marcados para as semanas de 5 e 12 de julho.

Qual é a premiação das quartas de final da Copa do Brasil?

Cada clube presente nas quartas de final da Copa do Brasil já tem garantido uma premiação de R$ 4,3 milhões. Já a passagem para a semifinal, vale uma cota de R$ 9 milhões para os classificados.