Confira os jogos de hoje, terça-feira, 6; onde assistir ao vivo e horários

Rodada decisiva da Libertadores e Sul-Americana e jogos da Série B do Brasileirão são destaques desta terça-feira de futebol.

Dois brasileiros entram em campo pela Libertadores hoje. O Atlético-MG quer aproveitar o embalo da vitória no clássico contra o Cruzeiro para encaminhar a classificação na competição continental. O clube mineiro precisa apenas vencer o Alianza Lima fora de casa para encaminhar a classificação.

Líder do grupo G, que também tem o Galo, o Athletico encara o Libertad em casa e também só precisa vencer para carimbar a classificação para as oitavas.

Na Sul-americana, o classificado Fortaleza entra para cumprir tabela. O América-MG e o Santos precisam vencer em casa para sonhar com uma vaga nos playoffs. Líder do grupo A, o Botafogo pode encaminhar a classificação com o triunfo sobre o LDU.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Libertadores

19h - Monagas x Deportivo Pereira - Paramount+

19h - Athletico x Libertad - ESPN e Star+

21h - Boca Juniors x Colo-Colo - Paramount

21h - Alianza Lima x Atlético-MG - ESPN e Star+

21h - Melgar x Patronato - Paramount+

23h - Bolívar x Cerro Porteño - ESPN 2 e Star+

Copa Sul-Americana

19h - Penarol x Defensa y Justicia - Paramount

19h - Estudiantes Merida x Fortaleza - ESPN 4

21h - América-MG x Millionarios - Paramount+

21h - Tigre x Puerto Cabello - Paramount+

21h30 - Santos x Newell's Old Boys - ESPN4

23h - LDU x Botafogo - Paramount+

Brasileirão Série B

19h - Chapecoense x Vila Nova - Premiere

19h - Ponte Preta x ABC - Sportv e Premiere

19h - Tombense x Vitória - Sportv e Premiere

21h30 - Atlético-GO x Ceará - SporTV e Premiere

21h30 - Botafogo-SP x Ituano - Premiere

