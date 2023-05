Sorteio da Copa do Brasil 2023: veja os confrontos das oitavas de final

Nesta terça-feira, 2, ocorreu o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2023, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Ao todo 16 equipes disputam essa fase, em jogos de ida e volta que acontecem nas semanas do dia 17 e 31 de maio.

Neste sorteio, todas as equipes ficaram no mesmo pote, sem restrição de confrontos. Os mandos de campo também foram definidos pela CBF, após a definição dos jogos. Neste ano, 15 clubes do Brasileirão Série A e apenas um da Série B disputarão a vaga para as quartas de final.

Veja os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

América MG* x Internacional

Sport* x São Paulo

Athletico PR* x Botafogo

Fluminense* x Flamengo

Santos* x Bahia

Palmeiras* x Fortaleza

Atlético MG* x Corinthians

Grêmio* x Cruzeiro

* Jogam a primeira em casa

Quando serão as oitavas de final da Copa do Brasil?

As oitavas de final da Copa do Brasil 2023 serão nas semanas de 17 e 31 de maio.