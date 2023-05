Veja quantos milhões Flamengo, Palmeiras e Corinthians ganharam com classificação na Copa do Brasil

Na noite da última quarta-feira, 26, oito confrontos definiram os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo goleou o Maringá por 8 a 2 no estádio do Maracanã, e se garantiu na próxima fase. O resultado foi mais do que suficiente para o Rubro-Negro compensar a derrota de 2 a 0 para a equipe paranaense no confronto de ida.

Após vencer por 4 a 2 na partida de ida, o técnico Abel Ferreira escalou um time reserva para encarar no Tombense em Uberlândia. A partida terminou 1 a 1, com classificação garantido.

O Atlético-MG também se classificou, mas com mais emoção. Depois de uma vitória de 2 a 1 sobre o Brasil de Pelotas na ida, o Galo garantiria sua vaga nas oitavas de forma direta até com um empate. Porém, a equipe mineira começou atrás no placar, após gol de Márcio Jonatan logo aos 17 do primeiro tempo.

No entanto, a classificação mais emocionante da noite foi a do Corinthians. Após perder na ida de 2 a 0 para o Remo no Mangueirão, em Belém, o Timão devolveu o placar nesta quarta em Itaquera, com gols de Adson e Roger Guedes, e decidiu a vaga nas penalidades máximas. Na disputa de pênaltis a equipe do Parque São Jorge foi mais eficiente para triunfar por 5 a 4. Após a vitória o técnico Cuca pediu demissão.

Nas outras partidas, o Santos repetiu o placar da ida e venceu o Botafogo-SP por 1 a 0. O Fortaleza venceu o Águia de Marabá por 2 a 0. América-MG goleou o Novo Iguaçu por 5 a 0 e também avançou. O melhor ataque do Brasil, o Sport venceu o Coritiba por 2 a 0 e está na próxima fase.

Quantos milhões o Flamengo ganha com classificação às oitavas da Copa do Brasil

A classificação do Flamengo às oitavas da Copa do Brasil irá render R$ 3,3 milhões em premiação. A disputa da terceira fase já havia rendido R$ 2,1 milhões. Com isso, até agora, a Copa do Brasil gerou R$ 5,4 milhões ao cofre do clube.

Quantos milhões o Corinthians ganha com classificação às oitavas da Copa do Brasil

A classificação do Corinthians às oitavas da Copa do Brasil irá render R$ 3,3 milhões em premiação. A disputa da terceira fase já havia rendido R$ 2,1 milhões. Com isso, até agora, a Copa do Brasil gerou R$ 5,4 milhões ao cofre do clube.

Quantos milhões o Palmeiras ganha com classificação às oitavas da Copa do Brasil

A classificação do Palmeiras às oitavas da Copa do Brasil irá render R$ 3,3 milhões em premiação. A disputa da terceira fase já havia rendido R$ 2,1 milhões. Com isso, até agora, a Copa do Brasil gerou R$ 5,4 milhões ao cofre do clube.

Quantos milhões o Santos ganha com classificação às oitavas da Copa do Brasil

A classificação do Santos às oitavas da Copa do Brasil irá render R$ 3,3 milhões em premiação. Na competição desde a primeira fase, o Santos já faturou R$ 8,5 milhões na Copa do Brasil.

Quantos milhões o Atlético -MG ganha com classificação às oitavas da Copa do Brasil

A classificação do Atlético-MG às oitavas da Copa do Brasil irá render R$ 3,3 milhões em premiação. A disputa da terceira fase já havia rendido R$ 2,1 milhões. Com isso, até agora, a Copa do Brasil gerou R$ 5,4 milhões ao cofre do clube.