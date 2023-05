Real Madrid x Real Sociedad hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta terça-feira, 2, às 17h (horário de Brasília), no estádio Anoeta, em San Sebastián. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid é o segundo colocado, com 68 pontos, 11 atrás do líder Barcelona. Já a Real Sociedad está na quarta posição, com 58 pontos.

Para a partida de hoje, desfalcam os merengues Benzema, Vinícius Júnior, Alaba, Mendy e Modric.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Real Madrid x Real Sociedad hoje

O jogo desta terça-feira, 2, às 17h (horário de Brasília) entre Real Madrid e Real Sociedad terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo streaming por assinatura Star+.

Como assistir o jogo do Real Madrid online?

