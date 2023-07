Milionário aos 20, campeão de Wimbledon e nº 1 do mundo: saiba quem é Carlos Alcaraz

A vitória sobre Novak Djokovic em Wimbledon, neste domingo, já rendeu a Carlos Alcaraz um prêmio de 2,3 milhões de libras esterlinas (mais de R$ 14,4 milhões, na cotação atual).

No entanto, de acordo com cálculos de especialistas ouvidos pelo "DailyMail", o novo queridinho do tênis pode lucrar mais 30 milhões de libras, o equivalente a R$ 188,5 milhões, em outros negócios até o fim deste ano. Com isso, o número 1 do ranking poderia quadruplicar seu patrimônio líquido, hoje estimado em 7 milhões de libras (ou R$ 44 milhões).

Alcaraz derrubou a soberania de Djokovic no gramado de Wimbledon ao bater o sérvio após uma final de cinco sets e na presença de estrelas como Brad Pitt, Daniel Craig, Emma Watson e das realezas espanhola e britânica. Segundo o "DailyMail", a vitória no Grand Slam significa que o espanhol agora tem "o mundo a seus pés" e tem tudo para turbinar premiações e contratos nos próximos meses — pelas habilidades que demonstra na quadra e também pela humildade com que conduz a carreira.

Quem é Carlos Alcaraz?

Apesar de ser milionário aos 20 anos e ser considerado o "novo herói da geração Z", Alcaraz ainda vive com os pais num apartamento de 170 mil libras esterlinas (pouco mais de R$ 1 milhão), em cima de uma loja de kebab no sul da Espanha.

"Carlos Alcaraz está prestes a se tornar uma das maiores estrelas do mundo. Com sua boa aparência, corpo em forma e sorriso cativante, posso vê-lo como o embaixador dos sonhos de uma marca. De navalhas a ternos e, claro, roupas esportivas, ele estará ganhando muito dinheiro e poderá até lançar sua própria marca, como Bjorn Borg ou Maria Sharapova fizeram anteriormente", disse o especialista em marca e cultura Nick Ede ao "MailOnline".

O espanhol já tem acordos milionários com marcas como Nike, Rolex, Calvin Klein, Louis Vuitton, BMW e a fabricante de raquetes Babolat. Também é patrocinado por uma empresa de presuntos da Espanha. Mas os acordos podem ser negociados agora que o jogador subiu de patamar na carreira.

O site britânico aponta que o discreto jogador está num relacionamento com a espanhola Maria Gonzalez Gimenez, que treina no mesmo clube de tênis que a nova estrela, em Múrcia. Mas os dois raramente são vistos em público e preferem manter a privacidade da relação.