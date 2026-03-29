Esporte

Sinner vence Lehecka e conquista o Masters 1000 de Miami

Chuva atrasou o confronto em 90 minutos

Tênis: Sinner completa o “Sunshine Double” (Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

Tênis: Sinner completa o “Sunshine Double” (Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 21h01.

O número 2 do mundo, Jannik Sinner, conquistou neste domingo, 29, o título do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, ao derrotar o tcheco Jiri Lehecka por 6/4 e 6/4. Com a vitória, o italiano completa o “Sunshine Double”, após também vencer Indian Wells — feito que não ocorria desde 2017.

A decisão teve interrupções. A chuva já havia atrasado o início da partida em mais de uma hora e voltou a cair logo após Sinner fechar o primeiro set, paralisando o confronto por cerca de 90 minutos.

Antes da paralisação, Sinner abriu vantagem ao quebrar o saque de Lehecka — número 22 do ranking da ATP — e chegou a liderar por 2 a 1.

O italiano chegou a ficar em desvantagem de 0-40 no game seguinte, mas disparou três winners de saque e dois aces para consolidar a vantagem.

A chuva voltou a interromper o jogo no início do segundo set, quando Lehecka sacava. Após a retomada, Sinner manteve o controle da partida e confirmou a vitória em sets diretos, garantindo seu segundo título em Miami.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)Jannik Sinner

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